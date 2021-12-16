Tıp dünyası şokta! Bebek rahim yerine karaciğerde gelişti..













Kanada'da Dr. Michael Narvey, muayene için gelen bir kadının karaciğerinde bir bebek oluştuğunu gördü. Yeteri kadar gelişemeyen bebeğin karaciğerden alınmasına karar verilirken haber tıp dünyasında şaşkınlıkla karşılandı.Dr, Narvey, bu güne kadar eşi benzeri görülmemiş bu olayı herkesin duymasında fayda olacağını düşündü ve vakayı kamuoyu ile paylaştı. Dr. Michael Narvey, olayı anlatırken ismini açıklamadığı hastasının muayeneye geldiğinde 14 günlük adet gecikmesi yaşadığını ve 33 yaşındaki hastanın gebe olduğunun belli olduğu söyledi. Yapılan muayenelerde ise bebeğin rahimde değil, karaciğerde büyümeye başladığını gördüğünü söyleyen Dr. Narvey, gördükleri karşısında şok olduğunu da dile getirdi.Kadınlarda dış gebeliğin çok karşılaşılabilir bir durum olduğunu fakat karaciğerde bebek gelişmesinin kendisinin ilk kez gördüğüm bir olay olduğunu belirten Dr. Narvey, yeterince gelişmeyen bebeği hemen alarak kadının hayatını kurtardıklarını söyledi.