YAŞAM
13 Eylül 2022 - 16:35

Tıp Fakültesi öğrencisi sahte parayla alışveriş yaptı

Kocaeli'de 2 bin 300 TL sahte parayla alışveriş yapan 2 üniversiteli kızın yargılandığı davada karar çıktı. Savunmasında tıp fakültesi öğrencisi olduğunu söyleyen sanık, "Doktor olacağım, sicilimin kirlenmesini istemiyorum. Baskı sonucu eylemi gerçekleştirdim, beraatimi talep ediyorum" dedi. Mahkeme heyeti, sanıkların 1 yıl 11 ay hapisle cezalandırmalarına karar verdi.

YAŞAM
13 Eylül 2022 - 16:35
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Tıp Fakültesi öğrencisi sahte parayla alışveriş yaptı


Edinilen bilgiye göre, 2 bin 300 TL sahte parayla alışveriş yaptığı belirlenen M.M.S. ve D.S. isimli iki kız gözaltına alındı. Konuya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, T.H. ve C.K. isimli şahısların da olaya karıştığını tespit etti. Şüpheliler, polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Doktor olacağım, sicilimin kirlenmesini istemiyorum"



Tutuksuz sanıkların Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşma salonunda avukatlar hazır bulunurken, şehir dışında bulunan M.M.S. ve D.S. SEGBİS ile katıldı. T.H. ve C.K. isimli sanıklar ise duruşmaya katılmadı. D.S. savunmasında, "Tıp fakültesinde okuyorum, ileride doktor olacağım. Sicilimin kirlenmesini istemiyorum. Baskı sonucu eylemi gerçekleştirdim, beraatimi talep ediyorum" dedi. Diğer sanık M.M.S. ise "Tehdit ve baskı altında olayı gerçekleştirdim. Mağdurların zararlarını giderdim. Sicilimin kirlenmesini istemiyorum. Üniversiteye gideceğim. Pişmanım, beraatimi istiyorum" ifadelerini kullandı.
M.M.S ve D.S.'nin avukatı savunmasında, müvekkillerine sahte paraları T.H.'nın sağladığını belirterek, "Müvekkillerim ilk olayda paraların sahte olduğunu bilmiyorlardı. 20 gün arayla müvekkillerimin suça karışmalarının sebebi T.H.'nin baskı ve tehditleri sebebiyledir" ifadelerine yer verdi.

Sanıklar hapis cezası

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Haber Editörü
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