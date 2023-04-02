TİP Genel Başkanı Erkan Baş'tan Muharrem İnce'nin adaylığına 'çok ince' yorum!







ERKAN BAŞ'TAN TEK KELİMELİK YANIT: “İSTEMEM”











Usta gazeteci Uğur Dündar ile gazeteci ve yazar Mine Özbek'in TV100 ekranları için hazırladıkları 'Haftanın Panoraması' adlı programın bu haftaki konuğu Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) genel başkanı Erkan Baş oldu.TİP Başkanı Erkan Baş, Uğur Dündar ile Mine Özbek'in kendisine sorduğu soruları tüm samimiyetiyle yanıtlarken, cumhurbaşkanı adaylığı kesin hale gelen Muharrem İnce ile ilgili de tek kelimelik bir yanıt verdi. Baş, Mine Özbek’in "Ona yönelik bir şey söylemek ister misiniz?” şeklinde sorduğu soruya “İstemem” diyerek cevap verdi.Uğur Dündar'ın kendisine yönelttiği “Sizin popülaritenizi Muharrem İnce Bey'e benzetenler var. Ne dersiniz?” şeklinde sorduğu bir soruyu yanıtlayan TİP Genel Başkanı Erkan Baş, “Hayır, hiçbir benzerlik yok. Ülkemizin ayrılmaz çıkarlarından başka bir çıkarımız yok. Türk halkının yüzde 99'u acı çekiyor. Bu kadar acı çeken bir ülkede küçük hesapların yapılmasının zamanı değil. Siyaset vatan için bir sorumluluk olmuştur. Böyle davranmak zorundasın, diğer tüm davranışları ben yanlış buluyorum." ifadelerini kullandı.