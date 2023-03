TİP’in parti meclisinden CHP liderine destek kararı çıktı!

"DEPREM DOSYASINI EN KISA ZAMANDA YAYIMLAYACAĞIZ"







DEĞERLENDİRMELERİMİZ KILIÇDAROĞLU ADAYLIĞI YÖNÜNDE

MÜMKÜN OLAN ŞEY EN ÇOK VEKİL SAYISIDIR

İTTİFAK TANITIMININ HAZIRLANMASINDAN SORUMLU BİR KOMİTE

İSİM, LOGO VE ADAYLAR İLE, İLİ KEŞFETMEK İÇİN İTTİFAK'A KATILMAK GEREKİR

İTTİFAK BİLEŞENLERİ OLARAK SOSYAL DEMOKRASİ KISIMLARININ FİKİRLERİNE AÇIĞIZ

ADAYLIK BAŞVURUSU ŞARTIMIZ DEPREM BÖLGELERİNE GIDA VE HİJYEN KOLİSİ GÖNDERME

SİZİ MÜCADELEYE KATILMAYA DAVET EDİYORUZ

HDP'nin "Emek ve Özgürlük İttifakı" oylamasına Yeşiller ve Sol listelerden bir partiyi ima ettiği iddiaları, siyaset perdesini karıştırdı. Müttefik Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay'da düzenlenen Parti Kongresi'nde (PM) teklife son şeklini verdi. İki gün süren parti meclisinde TİP'in illerde kendi arması ile seçime gitmesi kararlaştırıldı. Parti meclisi, Emek Özgürlük İttifakı unsurlarıyla yaptığı müzakerelerde, cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun adaylığını da destekleme kararı aldı. "Ülke tarihinin en önemli seçimlerinden biri" olarak adlandırılan 14 Mayıs seçimlerinde şu kararlar alındı:Seçimin depremi, katliamı, canileri unutturmasına izin verilmeyecektir. Bir doğal afetin meydana gelmesi durumunda hangi kurum/yetkilinin sorumlu olduğunu, ihmal ve sorumluluğun ortaya çıkarılması için TİP Bilim Kurulu'nun hazırladığı eksiksiz deprem kayıtlarını en kısa sürede yayınlayacağız. Öte yandan, afet yardımı çerçevesinde örgütlü toplumları desteklemek, yeni geçici barınaklar oluşturmak ve insanları ekolojik tarım ile birlikte toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde üretmeye teşvik etmek için yürüttüğümüz dayanışma faaliyetlerini zenginleştireceğiz.Cumhurbaşkanlığı seçimleri söz konusu olduğunda, emperyal sistemi alt etmek ve halkımızı hükümet sistemi denen canavarca yapıdan kurtarabilmek adına muhalefetin ortak bir aday etrafında birleşme eğilimi vardır.Cumhurbaşkanı değerlidir. MYK, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı lehinde karar vermeye başta Emek ve Hürriyet Sendikası'na bağlı örgütler olmak üzere demokratik kamuoyunun görüşleri alınarak karar vermeye yetkili kılındı.Saray rejiminin temsilcileri olarak milletvekili seçimlerinde tek hedefimiz AKP-MHP blokunu mağlup etmek, silahlı kuvvetlerde tek adam rejimini tamamen ortadan kaldırmak adına gerekli anayasa değişikliklerini uygulayabilecek delege sayısına ulaşmaktır. Sol demokratik-sosyalist güçlerin mümkün olduğu kadar çok delege ile TBMM'de bulunmasını sağlamak.Kurucularından biri olduğumuz Çalışma ve Özgürlük Koalisyonu'nun varlığı, iktidarı alt etmek ve halkçı, işçi ve barış ekseninde bir gelecek Türkiye'yi inşa etmek için paha biçilmezdir. Emek ve Liberal Birlik'in bir an önce seçim koalisyonuna dönüştürülmesi seçim hazırlıklarının hızlandırılması açısından büyük önem taşıyor. Yoldaşlarımıza ve müttefiklerimize çağrımız; Vatana karşı tarihi sorumluluk gereğince ittifak protokolünü hazırlayarak imzalamak boynumuzun borcudur. Parti Kongresi, ittifak törenine hazırlanmak için bir komite atamıştır.Parti Kongresi, Emek ve Liberal Birliği delege tahsisinde güçlendirmek için adımız, logomuz ve koalisyondaki adayımızla sandık başına gitmemiz gereken illeri belirledi. Bunun en önemli nedeni ise bu tercihin Halk Koalisyonu cephesini zayıflatacak olmasıydı. Ayrıca, seçim koalisyonları, halkımızın tüm ihtiyaçlarını karşılamak ve mümkün olduğu kadar çok insanı temsil edebilmek için çok renkli olmalıdır. Partimizin gerçekleştirilecek olan seçimlere kendi adıyla, amblemiyle ve koalisyon adaylarıyla katılmak istemesi de bu talebe karşılık gelmektedir. Bu kararda kuruluşumuzun saha çalışması raporlarının verilerine dikkat edilmiştir.Partimiz, Emek ve Liberal Birlik üyesi olmayan sol sosyalist-demokrat partilerin böyle bir seçim koalisyonunun parçası olması fikrine açıktır. AKP-MHP'nin yenilgiye uğratılmasında ve Türkiye'nin istihdam, özgürlük, eşitlikğin yanı sıra adalet, laiklik, demokrasi temelinde yeniden inşasında her örgütün ve her partinin en büyük güç ve enerjisiyle ittifakımıza katılması tarihi bir öneme sahiptir.Partimiz milletvekili adayı olmak isteyenlere taleplerinin toplanması ve adayın belirlenebilmesi adına bir komisyon kurmuştur. Partinin kongre adayları mali katkı talep etmeyecek. Dosyanın en az bir gıda paketi ve bir hijyen paketi hazırlaması ve deprem bölgesinde yaşayan insanlara ulaştırması gerekmektedir.Türkiye İşçi Partisi seçime hazır. Tüm vatandaşlarımızı üye, gönüllü veya seçim gönüllüsü olmanın yanı sıra sandık görevlisi ya da sponsor olarak bu büyük mücadeleye katılmaya davet ediyoruz.