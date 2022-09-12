Edinilen bilgiye göre, Erzurum - Pasinler karayolunun 20'nci kilometresinde meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden TIR yoldan çıkarak yan devrildi. Devrilen TIR'da araçta sıkışan sürücü 112 ekiplerince hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.
TIR'ın karayolunu trafiğe kapatması nedeniyle trafik bir müddet tek şeritten kontrollü olarak sağlanabildi.
YAŞAM
12 Eylül 2022 - 12:51
TIR devrildi: 1 yaralı!
Erzurum'da sürücüsünün direksiyon kontrolden çıktı TIR yan yattı. Yaralanan sürücü tedavi altına alındı.
YAŞAM
12 Eylül 2022 - 12:51
Edinilen bilgiye göre, Erzurum - Pasinler karayolunun 20'nci kilometresinde meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden TIR yoldan çıkarak yan devrildi. Devrilen TIR'da araçta sıkışan sürücü 112 ekiplerince hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.
EDİTOR
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