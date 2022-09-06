Tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı !













Kaza, Tavas ilçesine bağlı Kızılcabölük Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Tavas-Aydın karayolunda bulunan kontrolsüz kavşakta, Vedat Coşkun idaresindeki 07 NBH 99 plakasına sahip otomobil ile M.İ. idaresindeki 07 AVT 233 plakasına sahip tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ortalık savaş alanına dönerken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye birden fazla ekip yollandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kazada araç içerisinde bulunan 3 kişiyi çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin kontrolünde otomobil sürücüsü Vedat Coşkun'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Yolcu konumunda bulunan Halil K. ve Niyazi K. ise kazadan yaralı olarak kurtuldu. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi devam etmektedir. Kazaya karışması sonucu kullanılmaz hale gelen araçlar, olayın gerçekleştiği yere çağrılan çekici ekiplerinin desteğin ile bölgeden uzaklaştırıldı. Kazayla ilgili soruşturma süreci başladı.