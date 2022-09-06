YAŞAM
06 Eylül 2022 - 09:16

Tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı !

Denizli'nin Tavas ilçesinde gece geç saatlerde otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

YAŞAM
06 Eylül 2022 - 09:16
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı !


Kaza, Tavas ilçesine bağlı Kızılcabölük Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Tavas-Aydın karayolunda bulunan kontrolsüz kavşakta, Vedat Coşkun idaresindeki 07 NBH 99 plakasına sahip otomobil ile M.İ. idaresindeki 07 AVT 233 plakasına sahip tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ortalık savaş alanına dönerken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye birden fazla ekip yollandı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kazada araç içerisinde bulunan 3 kişiyi çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin kontrolünde otomobil sürücüsü Vedat Coşkun'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Yolcu konumunda bulunan Halil K. ve Niyazi K. ise kazadan yaralı olarak kurtuldu. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi devam etmektedir. Kazaya karışması sonucu kullanılmaz hale gelen araçlar, olayın gerçekleştiği yere çağrılan çekici ekiplerinin desteğin ile bölgeden uzaklaştırıldı. Kazayla ilgili soruşturma süreci başladı.



EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Sam Yari Paris’te “Savaşa Hayır” Fotoğraf sergisi düzenleyecek
Sam Yari Paris’te “Savaşa Hayır” Fotoğraf sergisi düzenleyecek
Yenikapı'da İETT otobüsü araçlara çarptı!
Yenikapı'da İETT otobüsü araçlara çarptı!
Marmaris’te 44 düzensiz göçmen kurtarıldı
Marmaris’te 44 düzensiz göçmen kurtarıldı
Adnan Oktar davası yeniden görülüyor
Adnan Oktar davası yeniden görülüyor
Yağış kazayı beraberinde getirdi, TEM’de tır ağaçlık alana girdi: 1 yaralı
Yağış kazayı beraberinde getirdi, TEM’de tır ağaçlık alana girdi: 1 yaralı
Konya'da otomobil kamyona arkadan çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Konya'da otomobil kamyona arkadan çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Son Haberler
Bakan Bilgin'den 'EYT'de son durum' açıklaması!
Bakan Bilgin'den 'EYT'de son durum' açıklaması!
Meral Akşener kırmızı çizgisini çizdi: HDP’nin olduğu masada biz olmayız!
Meral Akşener kırmızı çizgisini çizdi: HDP’nin olduğu masada...
WhatsApp'dan iPhone kullanıcılarını kahreden haber: Desteği kesiyor!
WhatsApp'dan iPhone kullanıcılarını kahreden haber: Desteği kesiyor!
Sam Yari Paris’te “Savaşa Hayır” Fotoğraf sergisi düzenleyecek
Sam Yari Paris’te “Savaşa Hayır” Fotoğraf sergisi düzenleyecek
Yenikapı'da İETT otobüsü araçlara çarptı!
Yenikapı'da İETT otobüsü araçlara çarptı!
İnternet kullanım süreleri artıyor
İnternet kullanım süreleri artıyor
Bisiklet turnuvasında 2 bin amatör ve profesyonel bisikletçi pedal çevirdi
Bisiklet turnuvasında 2 bin amatör ve profesyonel bisikletçi pedal...
Vodafone’dan yeni seyahat platformu
Vodafone’dan yeni seyahat platformu
2022 YDS/2 başvuruları alınmaya başlandı: Son başvuru 15 Eylül 2022!
2022 YDS/2 başvuruları alınmaya başlandı: Son başvuru 15 Eylül...
Marmaris’te 44 düzensiz göçmen kurtarıldı
Marmaris’te 44 düzensiz göçmen kurtarıldı
Bakan Bilgin'den EYT açıklaması!
Bakan Bilgin'den EYT açıklaması!
Bakan Koca'dan 85 bin personel alımına ilişkin açıklaması
Bakan Koca'dan 85 bin personel alımına ilişkin açıklaması
Adnan Oktar davası yeniden görülüyor
Adnan Oktar davası yeniden görülüyor
Gülşen'in yargılanmasına 21 Ekim'de başlanıyor!
Gülşen'in yargılanmasına 21 Ekim'de başlanıyor!
Yağış kazayı beraberinde getirdi, TEM’de tır ağaçlık alana girdi: 1 yaralı
Yağış kazayı beraberinde getirdi, TEM’de tır ağaçlık alana girdi:...