YAŞAM
20 Eylül 2022 - 09:38

Tır kontrolsüz kavşakta işçi servisine çarptı: 2'si ağır 17 kişi yaralandı

Denizli'nin Honaz ilçesinde kontrolsüz kavşaktan dönüş yapmak isteyen tırın işçi servisine çarpmasıyla meydana gelen kazada 2'si ağır 17 kişi yaralandı.

YAŞAM
20 Eylül 2022 - 09:38
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Tır kontrolsüz kavşakta işçi servisine çarptı: 2’si ağır 17 kişi yaralandı


Kaza, sabah 07.30 sıralarında Honaz ilçesine bağlı Kaklık Mahallesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre; A.K. idaresindeki 01 AL 511 plakasına sahip tır, kontrolsüz kavşaktan dönüş yapmaya çalıştığı esnada Denizli'den OSB'ye işçi götüren E.B. idaresindeki 20 UA 233 plakasına sahip servis midibüsüne yandan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan servis aracı, 50 metre sürüklenerek yan yattı. Kazayı gören diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarıyla bölgeye jandarma, itfaiye ve birden fazla sağlık ekibi yollandı.



Can pazarının yaşandığı kazada itfaiye ekipleri, servis aracında sıkışan yaralıları kurtarmak için zamanla yarıştı. Servis aracında yer alan 23 kişiden yaralanan 17'si, ambulanslarla farklı hastanelere kaldırıldı. Kaza sonucu her iki araçta da maddi zarar meydana gelirken, tır şoförü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Öte yandan, kaza sonrası hastaneye kaldırılan 17 yaralıdan 2 kişinin durumunun ciddiyetini koruduğunu, diğer yaralıların ise durumun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma süreci başladı.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Uyuşturucu operasyonunda çatıya kaçtı, önce İHA görüntüledi, sonra polisler yakaladı
Uyuşturucu operasyonunda çatıya kaçtı, önce İHA görüntüledi, sonra polisler yakaladı
Gaziantep’te kumar ve yasa dışı bahis operasyonu: 15 gözaltı
Gaziantep’te kumar ve yasa dışı bahis operasyonu: 15 gözaltı
Sancaktepe'de metro çalışmasında vinç devrildi
Sancaktepe'de metro çalışmasında vinç devrildi
‘Bir Kelebeğin Kasırgası’ sergisi sanatseverlerle buluşuyor
‘Bir Kelebeğin Kasırgası’ sergisi sanatseverlerle buluşuyor
Kuyumcukent’te 100 milyon TL’lik vurgun iddiası
Kuyumcukent’te 100 milyon TL’lik vurgun iddiası
Pendik'te yolcu otobüsüyle kamyon çarpıştı: 2 yaralı
Pendik'te yolcu otobüsüyle kamyon çarpıştı: 2 yaralı
Son Haberler
Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
BM'den İran'a kınama
BM'den İran'a kınama
Uyuşturucu operasyonunda çatıya kaçtı, önce İHA görüntüledi, sonra polisler yakaladı
Uyuşturucu operasyonunda çatıya kaçtı, önce İHA görüntüledi,...
Gaziantep’te kumar ve yasa dışı bahis operasyonu: 15 gözaltı
Gaziantep’te kumar ve yasa dışı bahis operasyonu: 15 gözaltı
Kurnaz tilki önce cami imamının ayakkabısını, sonra köyün tavuğunu çaldı
Kurnaz tilki önce cami imamının ayakkabısını, sonra köyün tavuğunu...
Hakan Keleş: 'İyi bir Giresunspor izlettirmek istiyoruz'
Hakan Keleş: 'İyi bir Giresunspor izlettirmek istiyoruz'
Sancaktepe'de metro çalışmasında vinç devrildi
Sancaktepe'de metro çalışmasında vinç devrildi
‘Bir Kelebeğin Kasırgası’ sergisi sanatseverlerle buluşuyor
‘Bir Kelebeğin Kasırgası’ sergisi sanatseverlerle buluşuyor
Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, BM’de dünya telekomünikasyon sektörünü temsil etti
Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, BM’de dünya telekomünikasyon...
Kuyumcukent’te 100 milyon TL’lik vurgun iddiası
Kuyumcukent’te 100 milyon TL’lik vurgun iddiası
Pendik'te yolcu otobüsüyle kamyon çarpıştı: 2 yaralı
Pendik'te yolcu otobüsüyle kamyon çarpıştı: 2 yaralı
Mersin'de 70 metre uçurumdan düşen adam hayatını kaybetti
Mersin'de 70 metre uçurumdan düşen adam hayatını kaybetti
Putin: ‘Rus gübresinin ihtiyacı olan ülkelere ulaştırılması yönündeki tekliflerimiz bile cevapsız kalıyor’
Putin: ‘Rus gübresinin ihtiyacı olan ülkelere ulaştırılması yönündeki...
Hafif ticari araç kanala uçtu: 2 yaralı
Hafif ticari araç kanala uçtu: 2 yaralı
Kırmızı ışıkta bekleyen araçlara tur midibüsü çarptı, bir araç hurdaya döndü
Kırmızı ışıkta bekleyen araçlara tur midibüsü çarptı, bir araç...