Tır kontrolsüz kavşakta işçi servisine çarptı: 2’si ağır 17 kişi yaralandı













Kaza, sabah 07.30 sıralarında Honaz ilçesine bağlı Kaklık Mahallesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre; A.K. idaresindeki 01 AL 511 plakasına sahip tır, kontrolsüz kavşaktan dönüş yapmaya çalıştığı esnada Denizli'den OSB'ye işçi götüren E.B. idaresindeki 20 UA 233 plakasına sahip servis midibüsüne yandan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan servis aracı, 50 metre sürüklenerek yan yattı. Kazayı gören diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarıyla bölgeye jandarma, itfaiye ve birden fazla sağlık ekibi yollandı.Can pazarının yaşandığı kazada itfaiye ekipleri, servis aracında sıkışan yaralıları kurtarmak için zamanla yarıştı. Servis aracında yer alan 23 kişiden yaralanan 17'si, ambulanslarla farklı hastanelere kaldırıldı. Kaza sonucu her iki araçta da maddi zarar meydana gelirken, tır şoförü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.Öte yandan, kaza sonrası hastaneye kaldırılan 17 yaralıdan 2 kişinin durumunun ciddiyetini koruduğunu, diğer yaralıların ise durumun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma süreci başladı.