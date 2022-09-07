YAŞAM
07 Eylül 2022 - 06:31

Tır sürücüsü hızını alamayınca araç yan yattı: 1 yaralı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kavşağa girerken tır sürücüsünün hızını alamaması sebebiyle araç yan yattı. Şoför yaralanırken trafikte kısa süreli aksaklık yaşandı.

YAŞAM
07 Eylül 2022 - 06:31
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Tır sürücüsü hızını alamayınca araç yan yattı: 1 yaralı


Kaza, Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Dyo Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.T. idaresindeki 41 AHJ 004 plakasına sahip tırın viraja hızlı girmesi neticesinde araç yan yattı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

İhbar üzerine olay mahaline sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yollandı. Kısa sürede olayın gerçekleştiği yere gelen ekipler, kolundan yaralanan sürücüyü ambulansa alarak hastaneye götürdü. Kaza sebebiyle trafikte aksaklık yaşandı.
Vinç ekiplerinin desteğin ile tır yerinden kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.



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Haber Editörü
Haber Editörü
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