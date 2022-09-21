Tıra ok gibi saplandı













Kaza, Aydın-Denizli Karayolu üzerinde sabaha karşı gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, A.U. idaresindeki 58 DP 328 plakasına sahip ticari otomobil sürücüsünün belli olmayan bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park etmiş halde yer alan tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola ticari otomobilin sürücüsü A.U. ile yolcu konumunda yer alan N.Y. ve A.A. olmak suretiyle 3 kişi sıkışarak yaralandı.Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yollandı. Kısa sürede olay mahaline gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yaralıları sıkıştıkları araç içerisinden çıkartarak ambulans ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından gerçekleştirilen müdahale sonrası hastaneye kaldırılan yaralılar Nazilli Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavilerine başlandı.