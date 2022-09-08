Tire’de kamyon şarampole devrildi; sürücü ağır yaralandı













Edinilen bilgiye göre kaza, İzmir - Ödemiş karayolu üzerinde Doyranlı Mahallesi yakınlarında oldu. Ödemiş istikametine doğru gitmekte olan M.V. (25) yönetimindeki 35 AP 189 plakasına sahip kamyon, yol üzerinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken, kazayı görenler 112 acil sağlık ekiplerine ihbar verdi. İhbar üzerine olay mahaline gelen sağlık ekipleri, ağır yaralandığını belirlenen sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Tire Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazanın ardından polis ve jandarma ekipleri inceleme başlattı.