Tire’de kamyon traktöre arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı













Edinilen Bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Tire - Torbalı karayolunda gerçekleşti. İddiaya göre, Rahim S. (24) idaresindeki 10 UN 770 plakasına sahip kamyon, aynı istikamete hareket halinde olan Mustafa S. (63) idaresindeki 35 YKR 55 plakasına sahip traktöre (63) arkadan çarptı.Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olayın gerçekleştiği yere kolluk kuvvetleri ve sağlık personelleri yollandı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde traktörde yolcu konumunda yer alan Hasan Taşkın'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.