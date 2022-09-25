YAŞAM
25 Eylül 2022 - 07:36

Tire'de kamyon traktöre arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'in Tire ilçesinde, kamyon ile traktörün karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

YAŞAM
25 Eylül 2022 - 07:36
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Tire’de kamyon traktöre arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı


Edinilen Bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Tire - Torbalı karayolunda gerçekleşti. İddiaya göre, Rahim S. (24) idaresindeki 10 UN 770 plakasına sahip kamyon, aynı istikamete hareket halinde olan Mustafa S. (63) idaresindeki 35 YKR 55 plakasına sahip traktöre (63) arkadan çarptı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olayın gerçekleştiği yere kolluk kuvvetleri ve sağlık personelleri yollandı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde traktörde yolcu konumunda yer alan Hasan Taşkın'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.



Yakup Fatih Şaşmaz
 

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
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