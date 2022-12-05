Tırnak batmasına iyi gelen 4 doğal yöntem













Tırnak Batmasına İyi Gelen Doğal Yöntemler





Tırnak batması, kişinin tırnaklarının deriye doğru ilerlemesinden dolayı büyük oran ile ayak tırnağında meydana gelen bir sağlık sorunudur. Tırnak batması neden olur, belirtileri nelerdir, nasıl tedavi edilir? İşte tırnak batması ile ilgili merak edilen tüm detaylar…Pek çok etmene bağlı olarak ortaya çıkan tırnak batması, ayağa hasar almak, tırnakların yanlış kesilmesi, ayaklarda hijyenin sağlanmaması, ayak parmaklarına baskı uygulayan çorap ve ayakkabı kullanımı ve genetik faktörlerden dolayı meydana gelmektedir. Birey için ağrılı geçen bir süreç olan tırnak batmasının belirtileri gözle görülebilmektedir. Erken evrelerde, tırnağın yanındaki cilt hassaslaşarak şişer ya da ciltte sertleşme meydana gelir. Parmak üzerine basınç uygulandığında ise ağrı artar ve parmak çevresinde su toplanması oluşur.Tırnak batmasına iyi gelen yöntemler arasında, ayağın günde üç dört kez yaklaşık 15 ila 20 dakika olmak üzere ılık sabunlu suda bekletilmesi önerilmektedir. Uygulanan bu yöntemden sonra ise parmaklar muhakkak kurutulmalıdır. Diğer bir yöntem ise, zeytinyağına bandırılmış olan bir pamuğu tırnak batmasının olduğu bölgeye yerleştirmektir. Tırnak batması sonlanana kadar yalnızca ayaklarınız için kullanacağınız bir kabın içerisinde biraz elma sirkesi ve su ekleyin. Hazırlamış olduğunuz bu karışımın içerisinde ayaklarınızı 15 dakika bekletin. Tırnak batmasına iyi gelen doğal yöntemlerden bir diğeri de bal ve limon karışımıdır. 1 çay kaşığı balın üzerine birkaç damla limon sıkarak tırnak batmasının oluştuğu bölgeye sürün. Bölgeyi gazlı bezle sararak bir süre bekleyin. Ardından su ve sabun ile durulayabilirsiniz. Evde uygulanan tedavi birkaç gün içerisinde sonuç vermezse ya da bir enfeksiyon durumu söz konusuysa bir uzmana başvurmanız önerilmektedir.