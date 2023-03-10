Tırnaklarınıza hemen bakın: Eğer bu renkte gözüküyorsa o hastalığın habercisi olabilir













B12 eksikliğinin belirtileri neler?

60 yaşını dolduranların, yaklaşık yüzde 20'sinde B12 vitamini eksikliği bulunmakta. Bu vitamin tüm yaş grubundaki insanları etkileyecek önemde. Vatandaşların çoğu, C ve D vitaminleri olmak üzere çeşitli vitamin eksikliklerini nasıl fark edecekleri konusunda bilgi sahibi. Uzman isimlere göre ise, B12 eksikliğini fark etmek daha güç.Söz konusu vitamin, beyin, cilt ve tırnaklar dahil olmak üzere vücut sağlığı için oldukça önemli. Beslenme Terapisti Katarina Cepinova, yaptığı açıklamada B12 eksikliğinin çoğunlukla genç yetişkin yaş grubu ve 60 yaşının üstündeki vatandaşlarda daha sık görüldüğünü dile getirdi.İnsanlar yaş aldıkça vücutları daha az mide asidi üretmekte. B12 vitamininin emilimi için gereken intrinsik faktör de bu durumda yetersiz kalmakta. Cepinova, vitamin eksikliğinin önemli sağlık problemlere yol açacağına dikkat çekiyor.Cepinova'ya göre vitamin eksikliği bilişsel işlevlerde soruna yol açıyor. İnsan beyni ve nöronları büyüme ve koruma adına bu vitamine gereksinim duymakta. B12'nin eksik olması durumunda ise bireylerde karar alma ve odaklanma konusunda sorunlar yaşanıyor ve Alzheimer gibi durumları ortaya çıkmasına yol açıyor.Diğer bir belirti ise yavaşlayan metabolizma. B vitaminleri hücreler için enerji ürettiğinden önemlidir. Cepinova'ya göre B12, DNA'mızı meydana getiren süreçte rol oynamakta. Yani fiziksel gücü ve enerji düzeyinde artışa yol açmakta. Cepinova tüketilen yağ, protein ve karbonhidratların kısa sürede enerji haline getirmek için önemli olduğunu belirtmekte. B12 vitaminin asıl kaynağı ise hayvansal proteinlerdir. Vegan ya da vejetaryen olarak beslenen bireylerin B12 vitaminleri düşük olabilir. Bu noktada yapılması gereken günlük olarak B12 almaktır. B12 vitamini, serotonin üretilmesinde önemli olduğundan eksik olması durumunda uyku sorunlarına ve depresyon belirtilerinin ortaya çıkmasına yol açabilir. Cepinova bu konu için, "Bu vitamin, ruh halini etkileyen beyin kimyasallarının üretilmesinde çok önemli bir rol oynuyor, bu nedenle, yeterli miktarda B12 içeren bir diyet veya bunu sürdüremiyorsanız günlük takviyeler aldığınızdan emin olmanız son derece önemlidir" açıklamalarında bulundu. B12 eksikliğinde diğer bir belirti ise düşük bağışıklık sistemidir. Çünkü bu eksiklik, bağışıklık için önemli olan beyaz kan hücrelerinin gelişmesine mani olur. Cepinova yaptığı açıklamada, bu vitaminin oksijen taşıyan kırmızı kan hücrelerinin üretilmesi için önemli olduğunu belirtti. Hücre sağlık düzeyi ve bağışıklık sistemi için oldukça önemli olan B12 vitamininin eksik olması durumunda insan vücudu enfeksiyonlarla mücadele etmek için çabalayacaktır. Söz konusu vitamin cilt, saç ve tırnaklar için de oldukça önemlidir. Cepinova yaptığı açıklamada, B12 eksikliğinin anemiye yol açarak kırmızı kan hücrelerinin sebep olduğı soluk cilt, beyazlayan saçlar olarak kendini gösterebieleceğini ifade ederek kırılgan, solgun ve aşağı yöne dönük tırnakların da belirtiler arasında olduğunu ekledi. Yetişkin insanlar için tavsiye edilen günlük B12 vitamini adına NHS yönergeleri 1,5 mikrogramdır ve daha fazla dozlar 2000 mcg'ye dek problem teşkil etmez.