Tırnaklarınızda beyaz leke varsa aman dikkat! Meğer sebebi buymuş: O formülü deneyenler memnun kalıyor













Tırnaklarımızda beyaz lekelerin oluşmasının pek çok sebebi vardır. Bu lekeler, genellikle vitamin eksikliğinin belirtilerinden biridir ve eksik olan vitaminlerin tamamlanması için kan tahlili yapmak son derece önemlidir. Beyaz lekelerin büyüklüğüne ve şekline bağlı olarak, tırnak yüzeyindeki beyaz lekelerin tedavi edilmesi son derece önemlidir. Beyaz lekelerin yok edilmesi için uygulanabilecek yöntemler şunlardır:Tırnağın yüzeyinde yatay şeritler halinde oluşan beyaz lekeler, protein eksikliğinin belirtilerinden biridir. Bu nedenle yeterli miktarda protein tüketmeniz, beyaz lekelerin kısa sürede kaybolmasına yardımcı olacaktır.Tırnaklarınızda kullandığınız ürünlere bağlı olarak oluşan lekeler, alerjik reaksiyonlardan kaynaklanabilir. Ayrıca, mineral eksikliği de tırnak yüzeyinde lekelerin oluşmasına neden olabilir. Beyaz lekelerin giderilmesi için öncelikle bir kan testi yapılmalı ve eksik olan vitaminler tamamlanmalıdır. Ayrıca, kırmızı et, peynir, yumurta, brokoli, bezelye ve fındık gibi vitamin açısından zengin gıdaların tüketilmesi de tırnakların sağlıklı kalmasına yardımcı olacaktır.