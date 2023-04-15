Tiryakiler bu habere çok üzülecek! Bütün sigara gruplarına büyük zam yolda

Tiryakileri epey üzecek yeni haberler gelmeye başladı. Nisan ayından itibaren geçerli olmak üzere sigara gruplarına büyük zam bekleniyor! Peki sigara fiyatları ne kadar oldu? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
SİGARA FİYATLARINA BÜYÜK ZAMTiryakiler internet üzerinden merakla sigara fiyatlarına yapılacak zamları araştırmaya devam ediyor. Nisan ayı itibariyle geçerli olmak üzere sigara fiyatlarında büyük zamlar bekleniyor. İddialara göre sigara gruplarına 5 TL ve 10 TL arasında zam yapılacak. Henüz zam yapılacak tarih netleşmedi. Güncel olarak sigara fiyatları şu şekilde;
-Parliament marka sigara 37 TL -Marlboro marka sigara 35 TL -Parliament Aqua Blue Slims sigara 38 TL -Davidoff C Line Blue 33 TL -Winston marka sigara 34 TL -Winston Slender Blue marka 33 TL -Kent marka sigara 33 TL -Camel Yellow 100 gram tütün 55 TL -Parliament Midnight Blue 36 TL