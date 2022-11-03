Tiryakileri üzecek haber geldi. Geçtiğimiz günlerde 2,5 litre kola fiyatına zam gelmişti. Yeni bir zaman içinde tekrardan kolaya zam gelecek. Her geçen gün yeni zamlar peş peşe gelmeye devam etmekte. Bu zamlar yüzünden vatandaşın maaşları yok olma noktasına gelmiş durumda. Kola fiyatı gün geçtikçe zamlanmaya devam ediyor. Geçen günlerde kolaya gelen zamdan sonra kola fiyatı 23,75 TL idi. Yeni gelen zamdan sonra 2,5 litre kola fiyatı 25 TL oldu.
EKONOMİ
03 Kasım 2022 - 11:23
Tiryakiler üzülecek: Kolaya yeniden zam geldi! Fiyatı 1,25 TL arttı
Kola severleri üzecek haber geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Başkanı kolaya tekrardan bir zam geldiğini açıkladı. Vatandaş bu durumdan şikayetçi oldu. Akaryakıt ile yarışan kola fiyatları tepki topladı. İşte detaylar.
EKONOMİ
03 Kasım 2022 - 11:23
EDİTÖR
İlginizi Çekebilir