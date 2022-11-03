EKONOMİ
03 Kasım 2022 - 11:23

Tiryakiler üzülecek: Kolaya yeniden zam geldi! Fiyatı 1,25 TL arttı

Kola severleri üzecek haber geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Başkanı kolaya tekrardan bir zam geldiğini açıkladı. Vatandaş bu durumdan şikayetçi oldu. Akaryakıt ile yarışan kola fiyatları tepki topladı. İşte detaylar.

EKONOMİ
03 Kasım 2022 - 11:23
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Tiryakiler üzülecek: Kolaya yeniden zam geldi! Fiyatı 1,25 TL arttı


Tiryakileri üzecek haber geldi. Geçtiğimiz günlerde 2,5 litre kola fiyatına zam gelmişti. Yeni bir zaman içinde tekrardan kolaya zam gelecek. Her geçen gün yeni zamlar peş peşe gelmeye devam etmekte. Bu zamlar yüzünden vatandaşın maaşları yok olma noktasına gelmiş durumda.

Kola fiyatı gün geçtikçe zamlanmaya devam ediyor. Geçen günlerde kolaya gelen zamdan sonra kola fiyatı 23,75 TL idi. Yeni gelen zamdan sonra 2,5 litre kola fiyatı 25 TL oldu.



kola

KOLA, AKARYAKIT İLE YARIŞIYOR

2,5 litre kola fiyatı zamlardan sonra 25 TL'ye satılmaktadır. Vatandaşlar bu duruma isyan etmekte. Kolanın resmen akaryakıt ile yarıştığını dile getirmektedirler.

TWİTTER'DAN AÇIKLADILAR

Günlük yaşantımızda en çok tüketilen içeçeklerden birisi de kola. Tekel Bayileri Yardımlaşma Başkanı Erol Dündar, Twitter hesabından kolaya gelen zamlardan dolayı açıklamalarda bulundu. Kola fiyatına bir zamın daha eklendiğini bildirdi. Açıklamasına göre 2,5 litre kola fiyatı 25 TL olarak belirlendi.

EDİTÖR
Ceren KOZAN
Ceren KOZAN
İlginizi Çekebilir
Ekim ayı enflasyon oranları açıklandı! Açlık sınırının geldiği nokta ağızları açık bıraktı
Ekim ayı enflasyon oranları açıklandı! Açlık sınırının geldiği nokta ağızları açık bıraktı
FED faiz kararından son dakika açıklamadı! 3 Kasım güncel altın fiyatları
FED faiz kararından son dakika açıklamadı! 3 Kasım güncel altın fiyatları
Memur ve emekli maaşı zam oranı Kasım 2022 netleşti! Enflasyon farkı ile yeni maaşlar belli oldu
Memur ve emekli maaşı zam oranı Kasım 2022 netleşti! Enflasyon farkı ile yeni maaşlar belli oldu
Gece yarısı 00.00'dan sonra tabelalar değişiyor! Benzin ve otogaza zam geliyor
Gece yarısı 00.00'dan sonra tabelalar değişiyor! Benzin ve otogaza zam geliyor
2023 asgari ücret 11 bin TL! Selçuk Geçer'den milyonların yüzünü güldüren tahmin geldi
2023 asgari ücret 11 bin TL! Selçuk Geçer'den milyonların yüzünü güldüren tahmin geldi
TÜİK san dakika açıkladı! Ekim ayı enflasyon rakamları belli oldu! 3 Ekim 2022 enflasyon rakamları
TÜİK san dakika açıkladı! Ekim ayı enflasyon rakamları belli oldu! 3 Ekim 2022 enflasyon rakamları
Son Haberler
Şeyma Subaşı’ndan evlilik sinyalleri geldi! Bir küsüp bir barışan çift evlilik yolunda ilerliyor
Şeyma Subaşı’ndan evlilik sinyalleri geldi! Bir küsüp bir barışan...
Fenerbahçe Tayyip Talha Sanuç'u alamadığı için çok pişman!
Fenerbahçe Tayyip Talha Sanuç'u alamadığı için çok pişman!
Fenerbahçe'de Göztepe'ye kiralanan Emir Ortakaya geri çağrılabilir
Fenerbahçe'de Göztepe'ye kiralanan Emir Ortakaya geri çağrılabilir
Fenerbahçeli Lincoln Henrique'ye Porto talip oldu
Fenerbahçeli Lincoln Henrique'ye Porto talip oldu
Galatasaray'da Okan Buruk'un derbi kozu belli oldu
Galatasaray'da Okan Buruk'un derbi kozu belli oldu
Beşiktaş'ta Şenol Güneş Altaylı genç yıldızı istedi
Beşiktaş'ta Şenol Güneş Altaylı genç yıldızı istedi
Hangouts neden kapatıldı? Google servileri devreye girdi! Yeni chat uygulaması Google Chat oldu!
Hangouts neden kapatıldı? Google servileri devreye girdi! Yeni chat...
WhatsaApp yeni gizlilik özelliklerini açıkladı! Uygulamayı kötü amaçlı kullananlar artık bunu yapamayacak
WhatsaApp yeni gizlilik özelliklerini açıkladı! Uygulamayı kötü...
Ekim ayı enflasyon oranları açıklandı! Açlık sınırının geldiği nokta ağızları açık bıraktı
Ekim ayı enflasyon oranları açıklandı! Açlık sınırının geldiği...
Rıza Akın kimdir, neden hayatını kaybetti? Usta oyuncunun acı haberi Japon eşini yıktı
Rıza Akın kimdir, neden hayatını kaybetti? Usta oyuncunun acı haberi...
FED faiz kararından son dakika açıklamadı! 3 Kasım güncel altın fiyatları
FED faiz kararından son dakika açıklamadı! 3 Kasım güncel altın...
Öğrencileri sevindirecek haber geldi! MEB 2022-2023 eğitim takvimini açıkladı! Kasım tatili bu tarihte başlıyor
Öğrencileri sevindirecek haber geldi! MEB 2022-2023 eğitim takvimini...
Memur ve emekli maaşı zam oranı Kasım 2022 netleşti! Enflasyon farkı ile yeni maaşlar belli oldu
Memur ve emekli maaşı zam oranı Kasım 2022 netleşti! Enflasyon farkı...
CV'de olması gereken programlar nelerdir? CV'de önem verilen hususlar
CV'de olması gereken programlar nelerdir? CV'de önem verilen hususlar...
Bakanlık açıkladı! Kamu kurumlarına personel alımı yapılacak! Başvurularda yaş şartı aranmıyor
Bakanlık açıkladı! Kamu kurumlarına personel alımı yapılacak!...