Tiryakilerin gözü yaşlı! Sigaraya zam üstüne zam! Rekor seviyesine gelindi 14 Kasım güncel sigara fiyatları







2022 GÜNCEL SİGARA FİYATLARI







Türkiye'de en çok zam uygulamasının yapıldığı sigaralara bu yıl içerisinde 3 defa zam uygulandı. Sigaraların bırakılması için yapılan uyarıların devamında fiyatların da artış gösteresi cep yakmaya devam ediyor. Sigaralara yeni zam daha geldi. 2 TL zam uygulanan sigaralar nelerdir? 14 Kasım 2022 güncel sigara fiyatlarıWıstons Slender, Dark Blue & Deep Blue 30 TLWistons Slims 31 TL Wistons 31 TL Wistons Xsence 32 TL Camel slender 29,5 TL Camel 30 TL Monte Carlo 29,5 TL LD 29,5 TL Camel Yellow 100 gram 55 TL Kent Dark Blue, dark blue long, swıtch 28 TL Kent D-Range blue, grey, blue long, grey long 28 TL Kent Slims black, grey 31 TL Tekel 2000 tüm ürünler 27,50 TL Tekel 2000 kırmızı 50/100 40 TL/65 TL Samsun 28 TL Maltepe 28 TL