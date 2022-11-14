YAŞAM
14 Kasım 2022 - 22:29

Tiryakilerin gözü yaşlı! Sigaraya zam üstüne zam! Rekor seviyesine gelindi 14 Kasım güncel sigara fiyatları

2022 yılı içerisinde üst üste zam uygulanan sigaralara bir zam haberi daha geldi. Ucuz sigara kalmadığı hale gelinmesiyle beraber sigara içenlerin isyanları da başladı. 1 sigara paketi üzerinden alınan asgari maktu vergi oranının artışıyla sigaraya da zam geleceği beklentileri arttı. 14 Kasım 2022 sigara fiyatları kaç TL?

YAŞAM
14 Kasım 2022 - 22:29
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Tiryakilerin gözü yaşlı! Sigaraya zam üstüne zam! Rekor seviyesine gelindi 14 Kasım güncel sigara fiyatları


Türkiye'de en çok zam uygulamasının yapıldığı sigaralara bu yıl içerisinde 3 defa zam uygulandı. Sigaraların bırakılması için yapılan uyarıların devamında fiyatların da artış gösteresi cep yakmaya devam ediyor. Sigaralara yeni zam daha geldi. 2 TL zam uygulanan sigaralar nelerdir? 14 Kasım 2022 güncel sigara fiyatları

2022 GÜNCEL SİGARA FİYATLARI

Wıstons Slender, Dark Blue & Deep Blue 30 TL



Wistons Slims 31 TL

Wistons 31 TL

Wistons Xsence 32 TL

Camel slender 29,5 TL

Camel 30 TL

Monte Carlo 29,5 TL

LD 29,5 TL

Camel Yellow 100 gram 55 TL

Kent Dark Blue, dark blue long, swıtch 28 TL

Kent D-Range blue, grey, blue long, grey long 28 TL

Kent Slims black, grey 31 TL

Tekel 2000 tüm ürünler 27,50 TL

Tekel 2000 kırmızı 50/100 40 TL/65 TL

Samsun 28 TL

Maltepe 28 TL 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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