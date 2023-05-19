Titanik’in su altındaki enkazını hiç böyle görmediniz!







3D GÖRÜNTÜ OLUŞTURULDU











"Batan gemiye zarar vermemek adına hiçbir şeye dokunulmadı."





Dünya tarihinin en trajik deniz felaketlerinden biri, Nisan 1912'de Titanik'in bir buzdağına çarparak Atlantik Okyanusu'nun dibine batmasıydı. Dünya çapında sayısız romana ve aynı zamanda da filme konu olan Titanic'in su altındaki enkazı görüntülendi.3.800 metre derinliğe gömülen geminin en net görüntüsünü ortaya çıkarmak için 3 boyutlu bir görüntüsü oluşturuldu.Geçen yıl harita firması Magellan ve belgesel film yapımcısı Atlantic Productions'un çektiği 700.000 fotoğrafın birleşiminden oluşan görüntünün, kaza hakkında yeni bilgiler sağladığı söyleniyor.Çalışmayı yürüten Gerhard Seifert, yaptığı açıklamada, şimdiye kadar gerçekleştirdiği en büyük su altındaki tarama projesinde olduğunu söyledi. Seifert, "Enkaz yaklaşık 4 bin metre derinlikte ki bu zor. Aynı zamanda bölgede akıntılar var, bu yüzden enkaza zarar vermemek adına hiçbir şeye dokunmadık." dedi. İngiltere'deki Southampton'dan New York'a gitmekte olan bir gemi çarpıştı ve 1.514 kişi öldü. Geminin enkazı 1985 yılında keşfedildi ve tarihteki en büyük deniz felaketlerinden birisi olarak ayıtlara geçti...