‘Titanik’ planı 195 bin sterline satıldı













Titanic'te 700 yolcunun kurtarılmasına yardım eden telgrafçı Harold Cottam'a verilen madalyalar da Cumartesi günü Wiltshire'da düzenlenen müzayedede satıldı. Müzayedeci Andrew Aldridge, dört Titanik lotu için toplam 395 bin sterline ulaşılmasından "memnun" olduğunu söyledi.Bay Cottam'ın madalyaları, fotoğrafları, cep saati ve imzalı evraklarıyla birlikte 85 bin sterline satıldı. Nottinghwamshire, Southwell'den Bay Cottam, RMS Carpathia'dayken 21 yaşındaydı ve 14 Nisan 1912'de batarken Titanik'in imdat sinyalini tespit etti. Bay Cottam, cesaretinden dolayı gümüş bir Carpathia madalyası ve bir Liverpool Humane Society madalyası ile ödüllendirildi.Titanik'in elle çizilmiş planı, felaketten sadece haftalar sonra, geminin batmasıyla ilgili açılan İngiliz soruşturması için yapıldı. Henry Aldridge and Son Ltd'den Bay Aldridge, "Fiyatlar, müzayedeye sunulan malzemenin nadirliğini ve aynı zamanda Titanik hikayesinin kalıcı çekiciliğini yansıtıyor. 111 yıl önce battı ama o yolcuların ve mürettebatın anısı hatıralarda yaşıyor." dedi.