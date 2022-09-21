YAŞAM
21 Eylül 2022 - 09:30

Titiz hırsız önce sildi, sonra soydu

Denizli'de kuaför dükkanına giren titiz hırsız, benzerine daha önceden rastlanılmayan tavırlarıyla hayrete düşürdü. Kazağından kestiği parçayı maske yapıp, eline aldığı bezle dokunduğu her yeri en ince ayrıntısına kadar silen hırsız, 2 saat boyunca kaldığı dükkandan 4 poşet dolusu makyaj malzemesi çalarak ayrıldı.

YAŞAM
21 Eylül 2022 - 09:30
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Titiz hırsız önce sildi, sonra soydu


Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Topraklık Mahallesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre; gece saatlerinde bir kuaföre giren hırsız bu kadarına da pes dedirtti. Yakalanmamak için yüzünü boyayıp, kazağının kol kısmından kestiği parçayı maske yapan hırsız, açık olan pencereden içeri girdi. Mutfaktan eline aldığı bezle ilk sırada dokunduğu pencereyi defalarca temizleyen hırsız, sonrasında içeri girerek makyaj malzemelerine odaklandı. Bir elinde bez, diğer elinde poşetle her yeri didik didik edip dokunduğu malzemeleri poşetine atan titiz hırsız, bir o kadar da etrafı silerek parmak izi bırakmamak için canla başla mücadele etti. Yaklaşık 2 saat boyunca içeride duran hırsız, aldığı malzemelerle birlikte kapıdan çıkarak dükkandan ayrıldı.



Arkasından iz bırakmamış

Sabah saatlerinde dükkana giriş yapan çalışanlar, karşılaştığı manzara sonrası şoka uğradı. Etrafın darmadağın olduğunu gören ve panikle 112'yi arayan çalışanlar, ne yapacağını bilemeyerek korkuyla etrafa baktı. Kısa süre sonra olay mahaline giden güvenlik güçleri, takip ettiği güvenlik kamera kayıtları sonrası, içeri hırsızın girdiğini ve profesyonelce çalıştığını gördü. Bölgeye sevk edilen Olay Yeri İncelme ekipleri yaptığı çalışmada hiçbir ize rastlamadı.

“Bizim temizlik yapmamıza bile gerek kalmamış”

Hırsızın çok iyi temizlik yaptığını söyleyen Duygu Şimşek, “Hırsız mutfak penceremizden giriyor ve kapıdan çıkıyor. 2 saat falan içeride kalıyor. Bunun içinde de makyaj malzemelerimizi, bilgisayarımızı alıyor. Burada olan televizyon var ancak onu almıyor. Bunu nasıl tarif edeyim bize yapılan bir kumpas gibi öyle bir şey, komik bir durum. Çıkarken silmiş iz bile bırakmamış, hiçbir iz yok. Makyaj malzemeleri, saç spreyleri, deodorant gibi satacağımız her şeyi çalmış. Milletin saçını almış geri bırakmış yani garip bir durum. Sağ kolundaki kıyafeti yarıya kadar kesmiş ve oradaki parçayı kafasına göre gözlerini görecek şekilde maske yapmış, alttan çenesi belli oluyordu. Bizim kamerada çok belli olmuyordu ancak diğer kolunda dövme var. Gerçekten profesyonel bir hırsız. Çıkarken etrafı güzelce siliyor ve bizim temizlik yapmamıza bile gerek kalmamış” dedi.

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Haber Editörü
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