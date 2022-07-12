DÜNYA
12 Temmuz 2022 - 14:56

Tiyatro sırasında facia! Tiyatro gösterisi için sırası bekleyen izleyicilerin arasına araç daldı! Onlarca kişi yaralandı

Arjantin’de tiyatro gösterisine girmek için sıra bekleyen izleyicilerin arasına araç daldı. Feci kazada 3’ü ağır 23 kişi yaralanırken, kazanın nasıl gerçekleştiği araştırılmaya başlandı. İşte tiyatro salonu önünde meydana gelen facianın detayları…

DÜNYA
12 Temmuz 2022 - 14:56
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Tiyatro sırasında facia! Tiyatro gösterisi için sırası bekleyen izleyicilerin arasına araç daldı! Onlarca kişi yaralandı


Arjantin’de tiyatro salonunun önünde feci bir kaza meydana geldi. Tiyatro gösterisine girmek için sırada bekleyen izleyicilerin arasına bir araç daldı. Feci kazada 3’ü ağır olmak üzere 23 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken, kazanın nasıl gerçekleştiği de araştırılmaya başlandı.

Gaz ve freni karıştırmış olabilir!

Arjantin’in Mendoza eyaletindeki Godoy Cruz kentinde meydana gelen kazada, Plaza Tiyatrosu’nda sahnelenecek oyun için sıra bekleyen izleyicilerin arasına bir araç daldı. Kazada 23 kişi yaralanırken olay yerine çok sayıda ambulans yönlendirildi.



Feci kaza ise çevredekiler tarafından kayıt altına alındı. Görüntülerde söz konusu aracın geri geri hızla geldiği ve kaldırımda bekleyen seyircilerin arasına girdiği göründü.

Tiyatro oyunları askıya alındı

Kazaya neden olan sürücünün engelli olduğu belirlenirken, fren yerine gaza bastığı ve kontrolünü kaybettiği tahmin ediliyor. Feci kazanın ardından Plaza Tiyatrosu’nda sahnelenecek oyunların Çarşamba gününe kadar askıya alınacağı duyuruldu.

EDİTOR
Hatice Üneş
Hatice Üneş
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