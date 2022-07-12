Tiyatro sırasında facia! Tiyatro gösterisi için sırası bekleyen izleyicilerin arasına araç daldı! Onlarca kişi yaralandı







Gaz ve freni karıştırmış olabilir!







Tiyatro oyunları askıya alındı

Arjantin’de tiyatro salonunun önünde feci bir kaza meydana geldi. Tiyatro gösterisine girmek için sırada bekleyen izleyicilerin arasına bir araç daldı. Feci kazada 3’ü ağır olmak üzere 23 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken, kazanın nasıl gerçekleştiği de araştırılmaya başlandı.Arjantin’in Mendoza eyaletindeki Godoy Cruz kentinde meydana gelen kazada, Plaza Tiyatrosu’nda sahnelenecek oyun için sıra bekleyen izleyicilerin arasına bir araç daldı. Kazada 23 kişi yaralanırken olay yerine çok sayıda ambulans yönlendirildi.Feci kaza ise çevredekiler tarafından kayıt altına alındı. Görüntülerde söz konusu aracın geri geri hızla geldiği ve kaldırımda bekleyen seyircilerin arasına girdiği göründü.Kazaya neden olan sürücünün engelli olduğu belirlenirken, fren yerine gaza bastığı ve kontrolünü kaybettiği tahmin ediliyor. Feci kazanın ardından Plaza Tiyatrosu’nda sahnelenecek oyunların Çarşamba gününe kadar askıya alınacağı duyuruldu.