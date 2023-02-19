Tiyatrocu Orhan Aydın kızının vefatı sonrası öyle bir paylaşım yaptı ki! Bu sözlere yürek dayanmaz: Gözyaşlarına boğdu!

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Pazarcık ilçesinde 7.7 ve Elbistan'da ise 7.6 şiddetinde yaşanan deprem üzerine yıkılmalar yaşanırken fay hattı ve çevresinde 10 ilde büyük bir felaket yaşandı. En büyük yıkımlardan etkilenen bir diğer şehir ise Hatay oldu. Tiyatro sanatçısı Orhan Aydın, deprem sonrasında kızını kaybettiğini açıkladı. Eylem Şafak Aydın ve eski eşi Elif torun Öneren'in Hatay'da enkaz altında kaldığını duyurdu.Sanatçı Orhan Aydın, enkaz altında eski eşini ve kızını enkaz altında kaldığını açıkladı. 36 saat süren çalışmaların ardından Eylem Şafak Aydın'ın cansız bedeni çıkartıldı. Kızının vefatıyla beraber üzüntü yaşayan Orhan Aydın sosyal medya üzerinden yeni bir paylaşımda bulundu.