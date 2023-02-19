Pazarcık ilçesinde 7.7 ve Elbistan'da ise 7.6 şiddetinde yaşanan deprem üzerine yıkılmalar yaşanırken fay hattı ve çevresinde 10 ilde büyük bir felaket yaşandı. En büyük yıkımlardan etkilenen bir diğer şehir ise Hatay oldu. Tiyatro sanatçısı Orhan Aydın, deprem sonrasında kızını kaybettiğini açıkladı. Eylem Şafak Aydın ve eski eşi Elif torun Öneren'in Hatay'da enkaz altında kaldığını duyurdu.
GÜNDEM
19 Şubat 2023 - 19:34
Tiyatrocu Orhan Aydın kızının vefatı sonrası öyle bir paylaşım yaptı ki! Bu sözlere yürek dayanmaz: Gözyaşlarına boğdu!
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sonrasında oyuncu Orhan Aydın, kızı Eylem Şafak Aydın'ın Hatay'da enkaz altında kalarak hayatını kaybetmesi üzerine sevilen isim Aydın, kızı ile alakalı sosyal medya üzerinden paylaşımda bulundu.
GÜNDEM
19 Şubat 2023 - 19:34