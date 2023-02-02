TMO ayçiçek yağı fiyatı düştükçe düştü! Markette sıraya girmeye gerek yok: Orası ucuz fiyattan satışa başladı!

Vatandaş artık alışveriş yapmadan önce internet üzerinden ucuz fiyatları araştırmaya başladı. Yağ konusunda yeni bir kampanya başladığı da öğrenildi. O iş birliği ile birlikte yeni bir kampanya başlatıldı. Peki ucuz yağ nasıl alınır? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
YENİ BİR YAĞ KAMPANYASI BAŞLADIPTT AVM ve Tarım kredi Marketleri arasında yapılan anlaşmaya göre vatandaş için büyük bir kampanya başlatıldı. Kampanyaya göre ucuz yağ satışı yapılacak. Yapılan işbirliği ile birlikte vatandaş diğer marketlerden alacakları 5 litrelik yağ fiyatına Tarım Kredi Marketlerinden alacakları 10 litre fiyatına 20 litre yağ satın almış oluyorlar.
Kampanya dahilinde internet üzerinden de sipariş verilebiliyor ve vatandaşın siparişi PTT tarafından evlerine kadar getiriliyor. İnternet sitelerinde ayçiçek yağının 168.90 TL'ye satıldığı öğrenildi. Ancak PTT TMO işbirliği neticesinde ayçiçek yağı fiyatı 135 TLye kadar düştü. PTT AVM resmi internet sitesi üzerinden alışveriş yaparsanız 33.90 TL indirim kazanmış oluyorsunuz. Yani gidip bir marketten alacağınız 5 litre yağ fiyatına bu anlaşmayla birlikte 6 litre yağ almış oluyorsunuz. Devlet tarafından desteklenerek yapılan alışveriş neticesinde vatandaşın yağ ulaşımını kolaylaştırılmış oluyor.