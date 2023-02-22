TMO ayçiçek yağına bir indirim daha! Bu fiyat sabahtan kapıda kuyruk edecek!

TMO'da muhteşem fırsat! 5 litrelik ayçiçek yağı sadece 135 TL! Şubat 2023 fiyat listesi açıklandı ve diğer marketlerdeki fiyatlardan daha uygun fiyatlarıyla öne çıkan TMO, her zamanki gibi müşterilerinin yüzünü güldürdü. Üreticiden aldığı ürünleri makul fiyatlarla satışa sunan TMO, son indirimiyle minimum 50 TL tasarruf fırsatı sunuyor. Kişilerin cüzdanlarını düşünen TMO, benzer ürünlerin fiyatlarıyla kıyaslandığında en az 55 TL daha ucuz. Pazarda değişik markalarda 5 litrelik ayçiçek yağı fiyatları 180 TL ile 215 TL arasında değişkenlik gösterirken, TMO'nun düşük fiyatları müşteriler tarafından kapış kapış alınıyor.
PttAVM ve Tarım kredi Kooperatifleri, TMO'nun tüm ürünlerini tüketicilere ulaştırıyor. TMO, raflarda yerini aldığı PttAVM ve Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde indirimli fiyatlarıyla dikkat çekiyor. 5 litrelik teneke ayçiçek yağı, 135 TL'den satışa sunulurken, 2 adet ayçiçek yağı 270 TL, 4 adet ayçiçek yağı 540 TL'den satın alınabiliyor. TMO ayrıca, 400 gramlık sütlü fındık kreması 32 TL, 5 kilogramlık paket Keshan pirinci 125 TL, 1 kilogramlık paket kırmızı mercimeği 23 TL, 400 gram Kakaolu Fındık Kreması 28 TL, 500 gramlık paketlerde doğal iç fındık 50 TL, fındık krokan 53 TL ve kuru üzümü de 15 TL olmak üzere indirimli fiyatlarla raflarda bulunduruluyor.