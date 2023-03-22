TMO'da Mart ayının son indirimi! 3 litre fiyatına 5 litre ayçiçek yağı satacak: Fiyatlar bitmeden yetişen alır!







TMO ve PTT işbirliği







TMO'nun Çiftçi ve Tüketicileri Desteklemedeki Rolü

Kampanyanın Avantajları

Uygun Fiyatlarla Sunulan Katalog Ürünleri

Ayçiçek Yağı İndirim Detayları

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), tüketicilere daha uygun fiyatlar sunmak ve stok sorunu yaşayan çiftçilere yardımcı olmak amacıyla PTT Alışveriş Merkezi işbirliğiyle yeni bir indirim kampanyası başlatıyor. Bu kampanya kapsamında ayçiçek yağı fiyatlarında indirim yapıldı. TMO ve PTT Alışveriş Merkezi'nin indirim kampanyası, sadece 5 litre fiyatına toplam 10 litre ayçiçek yağı satın alma fırsatı sunarak, Ramazan gibi tüketimin arttığı dönemlerde müşterilerine yardımcı olmaya çalışıyor.Son dönemde ayçiçek yağı fiyatlarının artması, her üründe olduğu gibi bunda da tüketicilerde endişeye neden oldu. TMO ve PTT Alışveriş Merkezi, tüketiciler için fiyatları daha uygun hale getirme amacıyla ayçiçek yağında indirim yaptı.TMO, tarımsal ürünlerin üretiminden tüketimine kadar çiftçilere destek sağlayan bir kuruluş. TMO, stok sıkıntısı yaşandığı durumlarda ayçiçek yağı gibi ürünleri doğrudan tüketicilere daha uygun fiyatlarla sunmaya çalışıyor. Türkiye'nin önde gelen online alışveriş merkezlerinden biri olan PTT Alışveriş Merkezi, TMO ile işbirliği yaparak ayçiçek yağı gibi ürünleri stok sorunu yaşamadan tüketicilere ulaştırıyor.Bu kampanya sayesinde ayçiçek yağı, stoklar artırılarak tüketicilere daha uygun fiyatlarla sunulmaya başlandı. Tüketiciler, normalde aynı fiyata alabilecekleri bir şişe ayçiçek yağı yerine 2 şişe ayçiçek yağı alarak tasarruf edebiliyor. Bu kampanya hem tüketicilerin bütçelerini rahatlatıyor hem de çiftçilerin ürünlerini daha verimli kullanmalarına yardımcı oluyor.TMO, ayçiçek yağı dışında diğer ürünlerini de çok uygun fiyatlarla sunuyor. Örneğin 500 gr Kavrulmuş Kuru Findik 57 TL'ye, 1 kg Kırmızı Mercimek 23 TL'ye, 500 gr Findik Krokan 50 TL'ye, 400 gr Sütlü Findik Kreması 32 TL'ye, 320 gr Findik Ezmesi 32 TL'ye satın alınabiliyor.İndirim kampanyası kapsamında TMO Ayçiçek Yağı 5 LT 135,00 TL'ye, TMO Ayçiçek Yağı Pet 5 LT × 2 Adet 270,00 TL'ye ve TMO Ayçiçek Yağı Pet 5 LT × 4 Adet 540,00 TL'ye satın alınabilir. PTT Alışveriş Merkezi, 24 TL kargo ücreti karşılığında yağı kapılarına kadar teslim ederek tüketicilere de büyük kolaylık sağlıyor.