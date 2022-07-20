TMO'dan yüzde 50 indirim! Hedef tarlada bir kilo ürün bırakmamak













"Tarlada biir kilo bile ürün kalmayacak"

İlk olarak pandemi süreci ve hemen arkasından gelen Rusya-Ukrayna Savaşı, dünya genelinde bir çok ğlkede tarım ürünleri sıkıntısı oluşturdu. Bu gelişmelerle Türkiye bu sıkıntıların önüne geçebilmek adında bütün önlemleri aldı. Ürünleri yüzde 50 indirimle satan TMO ise hedef olarak tarlada bir kilo bile ürün bırakmamayı belirledi. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, gıdada güvenliğinin sağlanabilmesi için başlattıkları çalışmaları ve bu çalışmalardaki attıkları adımların detaylarını anlattı. Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yanı sıra Ticaret Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı ile koordineli çalıştıklarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip bir Erdoğan'ın da verdiği talimatlar doğrultusunda çalışmaların daha da hızlandığını söyledi.TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, 2022 yılı hedeflerinden bahsederken üreticilerin tarlalarında bir kilo bile ürün bırakmayacaklarını belirterek 200 TMO iş yeri, 190 depo ve aynı zamanda lisanslı depolar açarak TMO'nun geçici alım merkezleriyle yılın en yüksek rekoltesini ve stokunu gerçekleştireceklerini aktardı. TMO ürünlerininin Tarım Kredi ve aynı zamanda PttAVM aracılığıyla tüketiciyle buluştuğunu hatırlatan Güldal, satış rakamlarının piyasaların yüzde 40 ila yüzde 50'nin altında olduğunu anlattı. Tüketicilerin de bu kapsamda TMO ürünlerine rağbet gösterdiğini söyleyen Güldal, konuşmasının devamında uzunca bir süredir kamuoyu tartışmasında olan tıbbi amaçlı kenevir yetiştiriciliği ile ilgili yasal hazırlıkların yapıldığını kurum olarak da bu konuda görev alma talebinde bulunduklarını ifade etti.