İlk olarak pandemi süreci ve hemen arkasından gelen Rusya-Ukrayna Savaşı, dünya genelinde bir çok ğlkede tarım ürünleri sıkıntısı oluşturdu. Bu gelişmelerle Türkiye bu sıkıntıların önüne geçebilmek adında bütün önlemleri aldı. Ürünleri yüzde 50 indirimle satan TMO ise hedef olarak tarlada bir kilo bile ürün bırakmamayı belirledi. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, gıdada güvenliğinin sağlanabilmesi için başlattıkları çalışmaları ve bu çalışmalardaki attıkları adımların detaylarını anlattı. Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yanı sıra Ticaret Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı ile koordineli çalıştıklarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip bir Erdoğan'ın da verdiği talimatlar doğrultusunda çalışmaların daha da hızlandığını söyledi.
GÜNDEM
20 Temmuz 2022 - 14:55
TMO'dan yüzde 50 indirim! Hedef tarlada bir kilo ürün bırakmamak
İlk olarak pandemi süreci ve hemen arkasından gelen Rusya-Ukrayna Savaşı, dünya genelinde bir çok ülkede tarım ürünleri sıkıntısı oluşturdu. Bu gelişmelerle Türkiye bu sıkıntıların önüne geçebilmek adında bütün önlemleri aldı. Ürünleri yüzde 50 indirimle satan TMO ise hedef olarak tarlada bir kilo bile ürün bıramamayı belirledi.
GÜNDEM
20 Temmuz 2022 - 14:55