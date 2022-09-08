TMO güncel fiyatlar nasıl? TMO vatandaşın yüzünü güldürdü







TMO 8 Eylül güncel fiyatlar







Toprak Mahsulleri Ofisi'nde satılan ürünlerin piyasaya göre yüzde 40, 50 civarında ucuza satıldığı açıklamasından sonra vatandaş merakla fiyatları araştırmaya başladı. Peki TMO 8 Eylül güncel fiyatlar listesi nasıl? TMO ürün fiyatları ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.TMO tarafından yapılan açıklamada piyasaya göre ürünlerin daha uygun fiyatlara satıldığı duyurulmuştu ve vatandaş merakla fiyat araştırması yapmaya başladı. Toprak Mahsulleri Ofisi'nde satışı yapılan bazı ürünlerin güncel fiyatları şu şekilde;-1 kilogram kırmızı mercimek 17.50 TL, -1 kilogram büyük boy kuru fasulye 16.75 TL, -2 kilogram iri taneli nohut 28 TL -1 kilogram küçük boy kuru fasulye 15.75 TL, -2 kilogram iri taneli nohut 25.50 TL, -500 gram kabuklu tuzlu fındık 30 TL -5 kilogram Ronaldo pirinç 66.25 TL -500 gram kavrulmuş fındık 50 TL -5 kilogram Luna pirinç 63.75 TL -500 gram paketli iç fındık 47 TL -5 kilogram Cammeo pirinç 83.75 TL -500 gram paketli fındık krokan 41 TL -5 litre ayçiçek yağı 135 TL -320 gram fındık ezmesi 28 TL -5 kilogram Osmancık pirinç 71.25 TL -4 litre fındık yağı rafine 220 TL -500 gram kuru üzüm çekirdeksiz 15 TL -400 gram sütlü fındık kreması 28 TL -400 gram kakaolu fındık kreması 25 TL