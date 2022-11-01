Nedir?
01 Kasım 2022 - 11:18

TMSF nedir, ne anlama gelir? TMSF görev ve yetkileri nelerdir? TMSF dışında kalan mevduatlar

Son yıllarda devletin el koyduğu şirketlerle ilgili haberlerde devamlı TMSF ismi duyulmaktadır. Peki, TMSF nedir, ne anlama gelir? TMSF görevleri nelerdir? Detaylar haberimizde...

Nedir?
01 Kasım 2022 - 11:18
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TMSF nedir, ne anlama gelir? TMSF görev ve yetkileri nelerdir? TMSF dışında kalan mevduatlar
TMSF, 22 Temmuz 1983 senesinde 70 sayılı kanun hükmündeki kararnameye göre kurulmuştur. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu açılımlı TMSF, tasarruf sahiplerinin hakkını yolsuzluk ile usulsüzlükten korumak amacıyla kurulan devlet kurumudur. Önceden Merkez Bankası'nın bünyesinde hizmet veren TMSF şimdi Başbakanlık'a bağlıdır.

TMSF GÖREVLERİ NEDİR?

- TMSF bankalardaki mevduatı sigortalamakla görevlendirilmiştir. Fakat bu konuda banka sahiplerinin, genel müdür ile yönetim kurulu üyelerinin hesaplarıyla bu kişilerin 1. dereceden yakınlarının hesapları sigorta kapsamındadır.

- Bankalarda yer alan fonları takip ederek, gerekli görüldüğünde yönlendirme görevi de TMSF'ye aittir.

- BDDK'nin bankacılık yapma yetkisi elinden alınan kurumların yönetimi ile sevkiyatı TMSF'ye verilir.

- Yönetimine el konulan bankalarda ki mevduat sahiplerinin hakkının ödenmesi de TMSF yetkisindedir.

- TMSF, BDDK'nın kendine verilen bankaların yapılandırılması ve güçlendirilmesi konusunda da çalışmalar yürütmektedir.

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TMSF SİGORTASININ KAPSAMI DIŞINDA KALAN MEVDUATLAR NELER?

TMSF mevduat sahiplerinin haklarını korumakla sorumludur. Fakat bazı mevduatlar korumanın dışında kalır. Bu mevduatlar şunlardır:

- İlgili bankaların ortaklarıyla ortakların anne, baba, eş ve çocuklarına dair mevduat hesapları,

- İlgili bankaların yönetim ile müdürler kuruluyla yine söz konusu bankaların genel müdür ile genel müdür yardımcıları ile bunları ailesi,

- TCK 282. maddesine göre suçtan kaynaklanan mevduatlar.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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