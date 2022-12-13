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13 Aralık 2022 - 11:12

Tofaş, Basketbol Süper Ligi'nde çift haneli fark ile kazandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Yukatel Merkezefendi Belediye'yi 90 - 79 mağlup eden Tofaş, ligdeki beşinci galibiyetini elde etti.

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13 Aralık 2022 - 11:12
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Tofaş, Basketbol Süper Ligi'nde çift haneli fark ile kazandı


Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 10. haftasında TOFAŞ ve Yukatel Merkezefendi Belediye karşı karşıya geldi. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanan maça Berk Uğurlu, Mustafa Kurtuldum, Berke Büyüktuncel, Emre Tanışan, Boubacar Toure beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, ilk basketini Emre Tanışan ile buldu. Ev sahibi takım, Berk Uğurlu, Berke Büyüktuncel, Mustafa Kurtuldum ve Deon Thompson ile skor üretse de 5. dakikada televizyon molasına 11-11 eşitlikle girildi. Mola dönüşü Deon Thompson’ın smacıyla öne geçen Bursa temsilcisi, Berk Uğurlu ve Arturas Milaknis’in üçlükleriyle skoru 19-18 yapsa da ilk çeyrek 23-23 eşitlikle sonuçlandı.

 



İkinci çeyrekte Arturas Milaknis’in üç sayılık basketiyle başlayan TOFAŞ Basketbol Takımı, Deon Thompson, Boubacar Toure ve Arturas Milaknis’in sayılarıyla 12. dakikada 6 sayılık farkı (33-27) yakaladı. Rob Gray ve Bora Satır’ın basketleriyle 13.30’da farkı bu kez çift hanelere (37-27) çıkaran TOFAŞ, Suleiman Braimoh’un üçlüğü sonrası Boubacar Toure’nin alley-oop smacıyla 16. dakikada durumu 42-33 yaptı. Çeyrek sonunda rakibin sayılarına Rob Gray ile karşılık veren ev sahibi takım, soyunma odasına 46-42 üstün girdi. 

 

Üçüncü çeyreğe 5-0’lık seri ile başlayan Yukatel Merkezefendi Belediye, 46-47 öne geçerken, bu seriye Berk Uğurlu’nun basketi son verdi. Arturas Milaknis’in üçlüğü sonrası Suleiman Braimoh, Berk Uğurlu ve Deon Thompson’un basketleriyle 16.30’da skoru 62-54’e taşıyan Mavi Yeşilliler, Arturas Milaknis ve Rob Gray ile skor üretmeye devam ederek son çeyreğe 69-65 önde girdi. 

 

Dördüncü periyodun başında rakip takım sayılarına Boubacar Toure, Arturas Milaknis ve Deon Thompson ile yanıt veren TOFAŞ, Arturas Milaknis’in kritik üçlüğüyle son 5 dakikaya 78-73 üstünlükle girdi. Berk Uğurlu ve Rob Gray’ın basketleri bitime 2.19 kala farkı 9’a (82-73) çıkarırken, kalan bölümde de Deon Thompson ve Rob Gray ile skor üreten Bursa temsilcisi, parkeden 90-79 galip ayrıldı. 

 

TOFAŞ’ta Yukatel Merkezefendi Belediye karşısında Deon Thompson 18 sayı; Rob Gray 16 sayı;  Arturas Milaknis 19 sayı ile oynarken; kaptan Berk Uğurlu double-double yaptı ve 13 sayı-10 asist-4 ribaund ile karşılaşmayı noktaladı.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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