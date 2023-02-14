









2023 YILI YENİ TOFAŞ ŞAHİN TASARIM







Tofaş tutkunları heyecandan çıldıracak! 2023 model Şahin, Kartal ve Doğan'ın yeni halini görenin dili tutulacak! Yeni araç alımı artan yüksek enflasyon ve artan fiyatlar nedeniyle gittikçe zorlaşmaktaydı. Araba almak isteyenler yeni araç alımında zorlanıyorlardı. Bu nedenle de son yüzyıllarda araç fiyatları iyiden iyiye düşmüştü. Şimdi Tofaş Şahin, yeni bir modelini duyurdu. Yapacakları yeni indirim ve ödeme seçenekleri ile de alıcılarını mutlu etmeye hazırlanıyor. İşte 2023 yılı yeni Tofaş Kartal fiyatları...2023 yılı araç fiyatlarının düşüp düşmeyeceği merak ediliyordu. Pandemi nedeniyle araç piyasasında yaşanan yüksek artış nedeniyle araç alımında insanlar zor durumda kalıyordu. Sevindirici haberi TOFAŞ verdi. Yeni tasarım Şahin modeli ile birlikte alıcılarına eşşiz fırsatlar sunmak isteyen marka ve yeni tasarım hakkındaki detaylar haberimizin ayrıntılarında...Özellikle koleksiyon araba sevenler için üretilen bu model kullanıcılara eşsiz bir deneyim yaşatacak. Bir çok kişinin ilgili ve isteğine göre üretimi yapılan arabalar ilgililerin radarına girmeye başladı bile. Yeni araba almak isteyenlerin son zamanlardaki gözleri eski arabalarının yeni tasarım modellerine çevrilmiş durumda. Farklılık yaratmak isteyen, koleksiyoncular tarafından ilgiyle takip edilen bu modellerden olacak olan TOFAŞ Kartal'ın yeni tasarımı da indirimle birlikte satışa çıkartılacak. Piyasaya sunacakları yeni modellerinde indirime gidecek olan marka alıcılarını şimdiden heyelandırmış durumda.