Tofaş tutkunlarını sevindirecek gelişme! Türkiye fiyatı belli oldu! Yeniden üretimine başlanacak!

ARABA TUTKUNLARI MÜJDE! TÜRKİYE FİYATI ORTAYA ÇIKTI! SIFIR ÜRETİME BAŞLIYOR! 2023 MODEL TOFAŞ, ŞAHİN, DOĞAN TÜRKİYE FİYAT LİSTESİ..







YENİDEN ÜRETİLİYOR

ŞASE YAPISI DEĞİŞİYOR

2023 MODEL TOFAŞ FİYATI

YENİ 2023 MODEL TOFAŞ ŞAHİN'İN ÖZELLİKLERİ:

Türkiye'deki araba tutkunlarına harika bir haber var! Tofaş, Şahin ve Doğan markalarının 2023 model araçları, sıfır üretim fiyatlarıyla satışa sunulmuştur. Şimdi, araba tutkunları bu markaların 2023 modellerinin fiyat listelerini inceleyebilirler. 2023 araba modelleri, uygun fiyatları ve kullanıcı dostu özellikleriyle araba sevdalılarının beklentilerini karşılayacaktır. Tofaş, Şahin ve Doğan markalarının 2023 model araçları, araba tutkunlarının heyecanını artıracak ve sürüş keyfini yaşatacaktır.2023 model Tofaş, Şahin ve Doğan otomobillerinin üretimine yeniden başlanacak. Etiyopya'da üretilen bu araçlar, Türkiye'de önemli bir yere sahip olan Tofaş, Şahin ve Doğan markalarının sıfır modelleri olacak. 2023 model Tofaş, Şahin ve Doğan otomobillerinin fiyatlarını merak eden sevenerler için müjde; bu arabaların fiyatları oldukça uygun olacak! Türkiye'de 1988 yılından bu yana üretilen Tofaş Kuş Serisi otomobillerin üretimini 2002 yılında durdurmuştu. Ancak araba tutkunlarının sevinci, 2023 yılında Tofaş tarafından üretilecek otomobillerin duyurusu ile birlikte tekrar arttı. Son olarak açıklanan 2023 Tofaş modellerinin fiyatlarından haberdar olmak, araba tutkunlarının çok büyük bir sabırsızlık ile bekledikleri bir konu oldu. 2023 Tofaş modelleri arasında, konforlu, güvenli ve teknolojik donanımlı seçeneklerin bulunduğu söyleniyor. Her bütçeye uygun fiyatları ile arabalar, müşterilerin isteklerini karşılayacak şekilde tasarlanmış. 2023 Tofaş modelleri, her zevke ve her bütçeye uygun fiyatlarla sunuluyor.Tofas Şahin otomobiller, on yılı aşkın bir süre boyunca Mısır ve Etiyopya'da üretiminin devam etmesine izin verildi. Bu aralık zarfında, otomobil üreticisi, özellikle bu iki bölgede, hem kaliteli hem de uygun fiyatlı araçlar üretmek için çok çalıştı. Tofaş tarafından üretilen 2023 model araçları, tasarım, uyum, renk, motor gücü, yakıt tasarrufu, ekonomik boyut, araç içi boyut ve diğer özellikleriyle, kişileri çok heyecanlandıran ve onların hayallerini gerçekleştirmelerini sağlayacak nitelikte üretilmiştir. Bu araçlar, modern tasarımlarıyla, güçlü motorlarıyla ve yakıt tasarruflu teknolojileriyle, hem ekonomik açıdan hem de sürüş konforu açısından öne çıkmaktadırlar. Ayrıca, araç içi boyutları da daha konforlu bir sürüş deneyimi sunmak için optimize edilmiştir. 2023 model Tofaş araçları, müşterilerinin hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak için geliştirilmiştir.Tofaş Şahin'in 2023 model yeni versiyonu, Etiyopya'da üretilecek. Bu model, elektrikli bir motorla donatılmış ve tamamen otomatik olarak tasarlanmıştır. 2023 model Şahin, kullanıcıların daha konforlu ve keyifli bir sürüş deneyimi yaşamalarını sağlayacak. Aynı zamanda, bu araç, artan enerji tasarrufu için özel olarak tasarlanmıştır ve daha düşük yakıt tüketimi sağlayacak. Ayrıca, bu araç, kullanıcıların daha güvenli bir sürüş deneyimi yaşamalarını sağlamak için özel olarak geliştirilmiş güvenlik özelliklerine sahiptir.Tofaş Sahin'in 2023 model yeni versiyonunda, çift parçalı şase yapısından çıkılarak tek parçalı şase yapısına geçilecek. Böylece küçük çarpma kazalarında bile aracın ortadan bölünmesi önlenmiş olacak. Tek parçalı şase yapısı, aracın her yönden özel olarak tasarlanmış daha güçlü bir yapıya sahip olmasını sağlayarak aracın güvenliğini artıracak. Aynı zamanda, tek parçalı şase yapısı araçların daha hafif olmasına ve daha az yakıt tüketmesine yardımcı olacak.Tofaş Şahin, yüzde 15lik elektrikli araç ÖTV'si ve yüzde 18'lik KDV'si eklenerek 340 bin TL'ye satılıyor. Özellikle elektrikli araç satışlarındaki değişiklikler, bu modelde sağlanan harcamaların daha da artmasına neden oluyor. Ayrıca, bu fiyat farklı donanımlar ve opsiyonlar için de değişebilir. Ancak, bu fiyat aralığında, Tofaş Şahin, ihtiyaç duyulan özellikler ile birlikte sağlanan avantajlar nedeniyle oldukça cazip bir seçenek olmaya devam ediyor.Ağırlık: 950 kg,Güç: 80/5500 dev/dk, Azami hızı: 180 km/h, Bagaj kapasitesi: 460 litre, Yakıt kapasitesi: 50 litre, Lastik boyutları: 185/70/R14, 0-100 hizlanma: 13,1 saniye, Silindir hacmi: 1.581 cc, Motor: 4 silindirli 8 valf üstten tek eksantrikli.