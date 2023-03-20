TEKNOLOJİ
20 Mart 2023 - 12:38

TOGG'a şaşırtan ilgi: T10x ön siparişi 41 bine çıktı!

Türkiye’nin ilk yerli otomobili TOGG için ön sipariş sayısını açıklayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, sayının 41 bine ulaştığını duyurdu.

TEKNOLOJİ
20 Mart 2023 - 12:38
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TOGG'a şaşırtan ilgi: T10x ön siparişi 41 bine çıktı!


TOGG'un T10x modelinin ön siparişe açılmasının ardından, bu güne kadar oluşan veriler hakkında bilgiler veren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin ilk yerli otomobili için verilen sipariş sayısının 41 bine ulaştığını bildirdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Bakan Mustafa Varank, Togg T10x modelinin ön sipariş sayısının 41 bin olduğunu belirterek paylaşımında şu açıklamayı yaptı:



TOGG T10x ön siparişi 41 bine çıktı

24 SAAT İÇİNDE TOPLAM 22 BİN 150 SİPARİŞ

İlk 24 saatte 22.150 adet Togg T10x siparişi verildi. Togg'un sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre teslimatlar bu ayın sonunda başlayacak. Togg kayıt ücreti 60.000 TL'dir. En ucuz model ise 953.000TL.

TOGG T10x ön siparişi 41 bine çıktı

Togg, 2023'te toplam 20.000 araç teslim etme konusunda bir hedef belirledi.

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