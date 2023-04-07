Togg alamayanlar ona yöneldi! Tesla Türkiye'ye alevli giriş yaptı: Bakın fiyatı ne kadar olacak!







FİYATI NE KADAR OLACAK?











Tesla, dünya genelinde adıyla özdeşleşmiş bir elektrikli otomobil markası olarak artık Türkiye'de de resmi olarak hizmet vermeye başladı. İlk olarak Model Y isimli araçları, üç farklı paket seçeneğiyle satışa sunuldu. Tesla araçları İstanbul'da iki farklı noktada sergilenerek alıcıların ilgisine sunuldu.Tesla Model Y'nin üç farklı versiyonu, 1 milyon 548 bin TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor. İstanbul'un Levent ve Üsküdar bölgelerindeki AVM'lerde sergilenen araçlar, büyük bir ilgiyle karşılanıyor.Bahadır Çakır adlı bir müşteri, araçları yakından görmek için geldiğini ve Tesla'nın Türkiye'ye gelmesinden oldukça memnun olduğunu ifade ederek, dün bir adet sipariş verdiğini belirtti.Tesla araçlarının satışı online olarak gerçekleştirilecek ve yalnızca Berlin'de üretilen Model Y satışa sunulacak. Ön sipariş bedeli 10 bin TL olarak belirlendi ve teslimatlar Mayıs ayında başlayacak. Talebin karşılanacağı ve herhangi bir kura çekiminin yapılmayacağı açıklandı. Tesla araçlarının teslimatları İstanbul Kanyon ve Akasya AVM'lerinden gerçekleştirilecek. Ayrıca marka, Merter'de de bir servis açacak ve İstanbul, Edirne, Bolu ve Ankara'da 30 Supercharger istasyonu hizmete sunulacak.