GÜNDEM
31 Ekim 2022 - 10:47

TOGG almak için ikini el aracını satanlar sarı ilan sitelerine yüklendi!

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un tanıtılması ve ayrıntılarının açıklanmasından sonra, ikinci el aracı olanlar TOGG almak istedikleri için araçlarını satılığa çıkardıklarına dair reklamlarını ilan sitelerine yerleştirdiler. Diğer taraftan TOGG'dan övgüyle bahseden iş dünyası temsilcileri araçtan gurur duyduklarını belirterek mutlaka almak istediklerini söylediler.

GÜNDEM
31 Ekim 2022 - 10:47
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TOGG almak için ikini el aracını satanlar sarı ilan sitelerine yüklendi!


Cumhuriyetin 99. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Bursa Gemlik'te Türkiye Otomotiv Girişim Grubu (TOGG) fabrikası açıldı. Burada üretilen araçlar, ilk otomobiller montaj hattından çıkarken Mart ayına kadar test edilecek.

TOGG almak için ikini el aracını satanlar



Çeşitli testlerden sonra TOGG, Mart 2023'te piyasaya sürülecek. 1. Aşamada ön başvurular Şubat ayında toplanması planlanıyor. TOGG satışları, perakendeciler aracılığıyla değil, doğrudan satış noktaları aracılığıyla yapılacak. İlk temas noktası Zorlu Center'da kurulurken, ön siparişler açılmadan önce 7 bölgede 20 ayrı temas noktaları olacak.

VATANDAŞLAR MART AYINI SABIRSIZLIKLA BEKLİYOR!

TOGG almak için ikini el aracını satanlar

Mart ayındaki TOGG lansmanlarına baktığımızda birçok vatandaşın aylar öncesinden araçlarını satışa çıkardığını görebiliyoruz. Vatandaşların “TOGG almak için arabamı satıyorum” diye reklam sayfalarına reklam vermeleri nedeniyle bu tür ilanların sayısının arttığı far ediliyor.

İŞ DÜNYASI: "TOGG İLE GURUR DUYUYORUZ"

TOGG almak için ikini el aracını satanlar

Türk iş dünyası da yerli üretim bir TOGG otomobil almak için sıraya girmeye şimdiden başladı. Türk STK başkanı, TOGG otomobil ile gururu duyduklarını belirterek araçtan hemen satın almak istediklerini söyledi.

STK Başkanlarının Türiye'nin yerli otomobili ile ilgili açıklamalarında Türkiye'nin gücü ve potansiyeli sayesinde "imkansızı" başardığını ve satışa çıkmadan önce araçları sipariş etmek için sıraya girdiklerini ifade ettikleri görüldü. Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde satışa çıkması beklenen aracın ülke ekonomisini canlandıracağını söyleyen STK başkanı, şimdiden sipariş vermek için gün saymaya başladı.

"İLK AŞAMADA HEDEF 18 BİN"

TOGG almak için ikini el aracını satanlar

Yaklaşık beş aylık güvenlik testlerinin ardından tescil belgesini alacak TOGG'un üretim tarihi Mart 2023. Şirket, ilk aşamada 17 bin ila 18 bin adet satmayı planlıyor.

Yerli bir elektrikli modüler platform ile '300+' ve '500+' kilometre menzil seçeneği ile otomobil her zaman merkeze bağlı ve 4G5G bağlantısı üzerinden güncellemeleri uzaktan alabiliyor. Hızlı şarj ile aracın aküsü 30 dakika içerisinde yüzde 80'e kadar şarj olur. Gelişmiş pil yönetimi ve aktif termal yönetim sistemi ile sağlanan uzun ömürlü pil takımı ile donatılan otomobil, 0'dan 100 km/s hıza 200 hp'de 7,6 saniyeden, 400 hp'lik artışla 4,8 saniyeden daha kısa sürede çıkabiliyor. Euro NCAP 5 yıldız seviyesi uyumlu platforma entegre edilmiş pil, yüksek darbe dayanımı ve yüzde 30 daha yüksek burulma direnci sağlar. 

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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