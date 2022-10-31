GÜNDEM
31 Ekim 2022 - 17:47

Togg banttan iner inmez talepler patladı! Togg için otomobilini satan satana

Yerli elektrikli aracımız Togg'un banttan inmesi ardından birçok vatandaş Togg alabilmek için mevcut aracını satışa çıkardı.

GÜNDEM
31 Ekim 2022 - 17:47
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Togg banttan iner inmez talepler patladı! Togg için otomobilini satan satana


Türkiye’nin ilk yerli ve milli elektrikli otomobili TOGG, geçtiğimiz günlerde görücüye çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla, Cumhuriyet’in 99’uncu yıl dönümünde banttan inen TOGG, şubat ayından itibaren seri üretime geçecek. TOGG’un fabrikasının açılması ve ardından renklerinin tanıtılması vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı.

İnternetteki ilan sitelerinde birçok kişi, TOGG almak için araçlarını satışa çıkardı.

TOGG almak için araçlarını satışa çıkardılar



29 Ekim Cumhuriyet Bayramı günü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla yerli araba TOGG banttan indirildi. İlk aracın banttan indirilmesi sonrasında TOGG siparişlerinin Şubat 2023 itibarıyla alınacağı açıklandı. Elektrikli otomobil karşısında adeta büyülenen birçok vatandaş, fiyatı henüz açıklanmayan otomobilden almak için sahip oldukları araçları satışa çıkardı.

İlan sitelerinde “TOGG almak için aracımı satıyorum “, “ TOGG parası biriktiriyorum “, “ TOGG ile takas” gibi ifadeler yer aldı. Olay sosyal medyada gündem yarattı.

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TOGG satışları ne zaman başlayacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOGG’un aracısız bir şekilde vatandaşlarla buluşacağını; diğer yeni nesil araç üreticileri gibi TOGG’da satış işini, dijital ve fiziksel deneyimi harmanlayarak çözmeye karar verdiklerini söyledi.

Togg’un ne zaman satışa çıkacağı merak edilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sorunun yanıtını da verdi. Togg siparişlerinin Şubat 2023’te başlayacağını ve bu tarihten itibaren ön sipariş verebileceklerini aktararak, ön satış ve siparişe ilişkin şartların ilerleyen süreçte şirket tarafından açıklanacağını ifade etti.

Yılın ilk çeyreğinde satışa çıkacak

Milyonlarca kişi Togg’un satış fiyatını ve satış tarihini merak ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg’un fiyatının piyasa şartlarında rekabetçiliği sağlayacak şekilde görüşülerek karar verileceğini, önümüzdeki mart ayı sonunda pazara çıkacak ütünün fiyatını şimdiden açıklamanın uygun olmayacağını söylemişti.

Togg’un satış fiyatının şubat ayı sonunda açıklanacağı ve mart ayında da pazara açılacağı biliniyor. Öte yandan yapılan hesaplamalar doğrultusunda ve ÖTV’de yapılan yeni düzenleme ile birlikte Togg fiyatının 900 bin TL civarında olması tahmin ediliyor. Ancak bununla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.

Türkiye’nin yerli ve milli elektrikli otomobili Togg’un C-SUV modelinde Anadolu, Kapadokya, Pamukkale, Gemlik, Oltu ve Kula isminde renk seçenekleri yer alıyor.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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