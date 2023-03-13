TOGG, bu hafta vitrine çıkıyor! Satın alma işleminde detaylar belli oldu..













TOG'UN SATIŞ SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

TOGG'A ÖTV DESTEĞİ

TOGG'A ÖZEL DÜŞÜK MALİYET İÇEREN FİNANSMAN

Türkiye'nin 60 yıllık otomotiv hayali sonunda gerçekleşiyor. Sanayi ve Teknoloji Bakan yardımcılığı görevini yürüten Mehmet Fatih Kacır, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında TOGG'un bu hafta hizmete açılacağını söyledi. Bu arada TOGG'un satın alınmasına ilişkin detaylar da açıklandı. MÜSİAD genel merkezinde düzenlenen bir panele katılan Mehmet Fatih Kacır, merakla beklenen TOGG otomobillerin bu hafta içerisinde satışa sunulacağını bildirdi. Kacır, TOGG'un önümüzdeki bir kaç gün içinde meraklılarıyla buluşacağını söyledi.Son duyuruya göre TOGG, resmi web sitesinde ve Trumore uygulamasında ön siparişe açıldı ve bu hafta satışa sunulacak. Teslimatlar Mart ayı sonunda başlayacak, 20.000 adet üretilecek ve yıl sonuna kadar sevkiyatı yapılacak. TOGG'un net değeri henüz bilinmiyor. Ancak kurucu ortaklardan birisi olan Tuncay Özilhan'a göre ilk modelin satış fiyatı 900 bin TL gibi bir rakam olacak.TOGG'un takvim işlemleriyle ilgili en çok merak edilen konusu ise fiyattır. Fiyatlandırma politikasının mottosu "Erişilebilirlik"tir. Bu bağlamda, yakın zamanda bir vergi matrahı getirilmiştir. Motor gücü 160 kw'ı aşan elektrikli araçlar için tüketim vergisi oranı yüzde 40'a yükseltilmiştir. TOGG dahil olmak üzere tüketim vergisi matrahı yüzde 10'da kaldı. Bu yerleşim, TOGG'a özgü bir temel uyum olarak kabul edildi. Listeleme fiyatı yakında yayınlanacak.Kamu bankaları fiyatlama sürecinden sonra devreye giriyor. Düşük maliyetli finansman, yalnızca TOGG'a sağlanmaktadır. Bursa Gemlik'teki üretim tesislerinde TOGG'un seri üretimine 29 Ekim'de başlandı. Bu yılın sonuna kadar ise yaklaşık 20.000 otomobil üretilmesi bekleniyor. Hedef, 2030 yılına kadar 1 milyon araç teslim etmektir.