GÜNDEM
13 Aralık 2022 - 11:21

TOGG'da hedef büyük! Avrupa pazarına girmesi hedefleniyor

Togg Ceo’su Gürcan Karakaş gelecek yılın mart ayı sonu itibariyle Avrupa pazarına girmeyi hedeflediklerini aktardı.

GÜNDEM
13 Aralık 2022 - 11:21
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
TOGG’da hedef büyük! Avrupa pazarına girmesi hedefleniyor
TAKİP ETTAKİP ET

Karakaş, 2024'ün sonunda Avrupa pazarına girmeyi düşündüklerini söyleyerek hedef büyüttü. Almanya Berlin'de Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası’nın 15. Genel Kurul toplantısı sonrası ekonomi Forumunda sunum yapan deneyimli CEO, 2024 sonu itibariyle Avrupa pazarını hedeflediklerini yönetim kurulunda çok net önceklemeler yapmasalar da bu hedef kaçınılmaz olduğunu dile getirdi. Yeni model araç tiplerinin daha çok Kuzey Avrupa ve İskandinavya ile piyasaya giriş yaptığını belirten Karakaş, bu ülkelerin yeniliklere daha açık olması alım gücü kapasitelerinin daha elverişli olmasının en önemli detay olduğunu aktardı. Berlin’de sosyal medya aracılığıyla viral olan TOGG’u bu toplantıyla beraber daha detaylı tanıtmak istediklerini açıklayan Gürcan Karakaş, sunum esnasında sorulan sorularu detaylı şekilde yanıtladı.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
Son Haberler
'EYT, Ocak ayına kaldı' denmişti'! EYT'ye yaş sınırı mı geliyor? Kulislerden gelen bir bilgide çok önemli yaş sınırı detayı..
'EYT, Ocak ayına kaldı' denmişti'! EYT'ye yaş sınırı mı geliyor?...
Tuba Ünsal bu duruma tepkisiz kalamadı
Tuba Ünsal bu duruma tepkisiz kalamadı
Füzyon Enerjisinde çığır açacak gelişme resmen açıklanacak
Füzyon Enerjisinde çığır açacak gelişme resmen açıklanacak
WhatsApp için tehlike çanları çalıyor: Her an yasak gelebilir!
WhatsApp için tehlike çanları çalıyor: Her an yasak gelebilir!
BU 4 Tür Yiyecek ve İçeceğin Sessizce Diş Çürümesine Neden Oluyor
BU 4 Tür Yiyecek ve İçeceğin Sessizce Diş Çürümesine Neden Oluyor
İçişleri Bakanlığı, yasa dışı bahis ve kumara göz açtırmadı: Ankara merkezli 30 ilde Falyalı operasyonu!
İçişleri Bakanlığı, yasa dışı bahis ve kumara göz açtırmadı:...
Atilla Taş ve gazeteci Candaş Tolga Işık arasında gerilim büyüyor
Atilla Taş ve gazeteci Candaş Tolga Işık arasında gerilim büyüyor
Ukrayna'da Zelenskiy Moskova’dan haber bekliyor
Ukrayna'da Zelenskiy Moskova’dan haber bekliyor
Asgari ücrette yeni rakam netlik kazanıyor. Kulislerde P'lik bir zam geleceği konuşuluyor
Asgari ücrette yeni rakam netlik kazanıyor. Kulislerde P'lik bir zam...
2 bin TL ve altındaki borçlar siliniyor. Torba kanun teklifi hayata geçecek
2 bin TL ve altındaki borçlar siliniyor. Torba kanun teklifi hayata...
Beklenen VALE düzenlemesi hazır. 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek
Beklenen VALE düzenlemesi hazır. 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek
Yozgat ve Muş ihracatta önde! Artış rakamları dikkatleri çekti
Yozgat ve Muş ihracatta önde! Artış rakamları dikkatleri çekti
Hollanda’da Türk kökenli Belediye Başkanı Huri Şahin görevine başladı
Hollanda’da Türk kökenli Belediye Başkanı Huri Şahin görevine...
Brüksel’de uçuşlara grev engeli
Brüksel’de uçuşlara grev engeli
Lionel Messi için Barcelona iddiası! Dünya Kupası sonrası imza atabilir
Lionel Messi için Barcelona iddiası! Dünya Kupası sonrası imza atabilir