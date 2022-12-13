TOGG’da hedef büyük! Avrupa pazarına girmesi hedefleniyor

Karakaş, 2024'ün sonunda Avrupa pazarına girmeyi düşündüklerini söyleyerek hedef büyüttü. Almanya Berlin'de Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası’nın 15. Genel Kurul toplantısı sonrası ekonomi Forumunda sunum yapan deneyimli CEO, 2024 sonu itibariyle Avrupa pazarını hedeflediklerini yönetim kurulunda çok net önceklemeler yapmasalar da bu hedef kaçınılmaz olduğunu dile getirdi. Yeni model araç tiplerinin daha çok Kuzey Avrupa ve İskandinavya ile piyasaya giriş yaptığını belirten Karakaş, bu ülkelerin yeniliklere daha açık olması alım gücü kapasitelerinin daha elverişli olmasının en önemli detay olduğunu aktardı. Berlin’de sosyal medya aracılığıyla viral olan TOGG’u bu toplantıyla beraber daha detaylı tanıtmak istediklerini açıklayan Gürcan Karakaş, sunum esnasında sorulan sorularu detaylı şekilde yanıtladı.

