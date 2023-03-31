TOGG'da ilk teslimat Cumhurbaşkanına! Erdoğan, Pazartesi günü aracına kavuşuyor..













İLK SİPARİŞ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN DI..

Türkiye'nin ilk elektrikli aracı TOGG teslimatları için start verildi. İlk teslimatın ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılacağı bildirildi. Haberi ise Teknoloji Bakanı Varank verdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bugün KOSGEB tarafından düzenlenen KOBİGEL programına katıldı ve orada bir konuşma yaptı. Bakan Mustafa Varank, törende yaptığı konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kullanılacak olan TOGG aracın, Pazartesi günü kendisine teslim edileceğini bildirirken "Sonrasında Cumhurbaşkanı Aliyev'den randevu aldık ve ikinci TOGG aracı da kendisine teslim edeceğiz" şeklinde ifadeler kullandı.TOGG ön sipariş işlemlerinin başlatıldığında ilk sipariş işlemini Cumhurbaşkanı Erdoğan başlatmıştı. Bakan Varank ise " Togg'dan ilk siparişi veren Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a TOGG aracını Pazartesi günü kendisine teslim edeceğiz" diye konuştu. İkinci siparişinin de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in olduğunu belirten Bakan Varank, Aliyev ile randevusu olduğunu ve ikinci teslimatın kendisine yönlendirileceğini söyledi.