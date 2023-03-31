Türkiye'nin ilk elektrikli aracı TOGG teslimatları için start verildi. İlk teslimatın ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılacağı bildirildi. Haberi ise Teknoloji Bakanı Varank verdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bugün KOSGEB tarafından düzenlenen KOBİGEL programına katıldı ve orada bir konuşma yaptı. Bakan Mustafa Varank, törende yaptığı konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kullanılacak olan TOGG aracın, Pazartesi günü kendisine teslim edileceğini bildirirken "Sonrasında Cumhurbaşkanı Aliyev'den randevu aldık ve ikinci TOGG aracı da kendisine teslim edeceğiz" şeklinde ifadeler kullandı.
GÜNDEM
31 Mart 2023 - 13:30
TOGG'da ilk teslimat Cumhurbaşkanına! Erdoğan, Pazartesi günü aracına kavuşuyor..
Bakan Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kullanacağı TOGG aracın Pazartesi günü kendisine teslim edileceğini açıkladı.
GÜNDEM
31 Mart 2023 - 13:30