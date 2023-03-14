TOGG daha satışa çıkmadan indirime girdi! Fiyat listesi basına sızdı: Yüzde 21'lik indirimiyle işte ilk fiyatı!

TOGG PİYASAYA ÇIKMADAN İNDİRİMİ GELDİ
Türkiye'nin ürettiği otomobili Togg’un satışa sunulmasına az bir zaman kala fiyatı da belli oldu. Üstelik Togg’un fiyatında yüzde 21 indirim olduğu haberi ise gündeme bomba gibi düştü. Togg'un ürettiği 160 kilowatt gücündeki aracın fiyatında yaklaşık olarak yüzde 21 oranında düşüş bekleniyor. Ayrıca aracın fiyatının ise 1 milyon 90 bin TL'den başlayacağı da kulislerde konuşulmaya başlandı. Ayrıca Togg için ön sipariş ve teslimat içinde kayıtların alındığı bilgisi paylaşıldı.
Togg ortaya çıktığından beri gündemi sarsmaya devam ediyor. Türkiye’nin yıllardır kanayan yarası olan yerli üretim otomobil togg sayesinde gerçekleşti. Herkesi heyecanlandıran togg uzun zamandır gündemde yerini koruyordu, fiyatı ve ne zaman satışa çıkacağı belli olunca da haberler
hızlı yayıldı. Şimdi bir çok kişi uzun zamandır beklenen toggun ne zaman teslim edileceğini ve satışa çıkarılacağını merak ediyor. Konu ile ilgili olarak araştırmalarımızı tamamladık ve gündeme sızan bilgilere göre toggu araştırdık. İşte detaylar….
TOGG TEKNOLOJİSİNİN İSMİ HAZIR
Togg’un bekleyeni çoktu. Artık Türkiye’nin ilk yerli otomobilinin piyasaya sürülmesine az bir zaman kaldı. İsim konusunda da kulislerde konuşulduğu üzere Togg teknolojisine yakışır bir isim düşünüldüğü belirtildi. ATV Haber'de yer alan habere göre; Togg'un ilk modeli anlamına gelen T-1 'le SUV modeli için kullanılan x harfinin birleştirilmesiyle Türkiye'nin otomobili için T1-0X isminin kullanılması gündemde. Tüm bunların yanı sıra Togg modellerinin 160 kilowatt gücündeki araçlarında fiyatlarda yaklaşık olarak yüzde 21 indirim yapılacağı ifade edildi.
1 MİLYON 90 BİN TL'DEN BAŞLIYOR
Resmi fiyatların henüz netleşmediği ancak piyasaya sızan haberlere göre ise Togg Suv modelinin 310 kilometre benzinli versiyonunun 1 milyon 90 bin TL'den fiyatlanması bekleniyor. Modelin en uzun menzilli modelinin ise1 milyon 290 bin TL olması hedefleniyor.
İLK TESLİMAT NİSANDA
Togg'un fiyat listesi ile birlikte de ön sipariş kabulleri internet üzerinden yapılacak. Siparişlerin nereden yapılacağını bilmeyen bir çok insan bu haberi bekliyordu. Togg’un kendi internet sitesi üzerinden ön sipariş süreci yürütülecek. İsimlerin ise kura ile belirleneceği belirtiliyor. İlk teslimatlar ise Nisan ayı itibari ile başlayacak.