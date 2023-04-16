Togg'dan bir müjde daha! 15-20 bin TL maaşla işçi alımı başladı! Togg iş ilanları ve başvuru linki 2023

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), fabrikalarında çalıştırmak üzere farklı kadrolarda personel ve işçi alımı yapacağını duyurdu. İlanlara göre, TOGG deneyim merkezi danışmanı, deneyim merkezi lideri, garanti danışmanı ve servis danışmanı gibi pozisyonlar için başvurular kabul edilecek. Alım yapılacak pozisyonlar hakkında başvuru koşulları da duyuruldu. 3 ila 10 yıl arasında başlayan tecrübeli personeller aranırken, adayların ikamet ettikleri başvuru koşulları arasında yer aldı.
ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR DUYURULDU
Deneyim Merkezi Lideri pozisyonu için de benzer nitelikler aranıyor, ancak minimum 8 yıllık deneyim ve en az 4 yıl yöneticilik deneyimi gerekiyor. Garanti Danışmanı pozisyonu için, en az ön lisans mezunu olmak gerekiyor ve otomotiv sektöründe garanti süreçleri uygulamalarında minimum 3 yıl deneyimli olmak tercih ediliyor. Adayların kullanıcı merkezli bakış açısına sahip olmaları, MS Office uygulamalarına hakim olmaları ve Adana, Ankara, Diyarbakır, Erzurum, Gemlik (Bursa), İstanbul, İzmir, Kayseri veya Samsun'da ikamet etmek veya edebilmek gerekiyor. Servis Danışmanı pozisyonu için, lisans mezunu adaylar tercih ediliyor ve otomotiv sektöründe satış sonrası hizmetler alanında en az 3 yıl deneyimli olmak gerekiyor. Adayların kullanıcı merkezli bir bakış açısına, güçlü analitik ve problem çözme becerilerine, öz motivasyon, yeni fikirleri teşvik etme ve ekiple birlikte geliştirme yeteneğine sahip olmaları gerekiyor. İyi derecede İngilizce bilmek, MS Office uygulamalarına hakim olmak ve B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak da önemli kriterler arasında yer alıyor. Yedek Parça Danışmanı için adayların lisans veya ön lisans mezunu olması ve en az 3 yıl tecrübeli olmaları gerekiyor. Ayrıca, müşteri odaklı bir bakış açısına sahip olmaları ve mükemmel marka deneyimi sunma konusunda tutkulu olmaları bekleniyor.
Boya Teknisyeni ve Gövde Onarım Teknisyeni pozisyonları için de belirli mesleki eğitim şartları ve minimum deneyim gereksinimleri bulunuyor. Sevkiyat Sorumlusu pozisyonu için adayların ürün sevkiyatı ve hazırlığı alanında en az 3 yıl tecrübeli olmaları gerekiyor. Teslimat Danışmanı pozisyonu için ise teknik yeterliliğe sahip ve perakende sektöründe ürün tanıtımı ve teslimatı alanında en az 3 yıl deneyimli adaylar aranıyor. Mekanik ve Elektrik Teknisyeni pozisyonu için adayların meslek lisesi veya meslek yüksek okulu mezunu olmaları ve en az 5 yıl tecrübeli olmaları gerekiyor. Servis ve Teslimat Operasyonları Lideri pozisyonu için adayların lisans mezunu olmaları ve minimum 10 yıl deneyimli olmaları bekleniyor. İlgilenen adayların Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Gemlik, İstanbul, İzmir, Kayseri ve Samsun’da ikamet ediyor veya edebilecek olmaları gerekiyor.