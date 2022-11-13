TOGG'dan cep dostu özellik! İstanbul-İzmir arası KM'de 714 liralık yakıt farkı













YAKIT FARKI 714 LİRA!





TOGG Deneyim Merkezi, Beşiktaş'ın alışveriş merkezinde geçtiğimiz çarşamba günü açıldı. Merkez ilk günden itibaren büyük ilgi gördü. Türk yerli otomobili Togg'a ilgi her geçen gün artıyor. İlk seri üretilen Toggs 29 Ekim'de montaj hattından çıktığında, satış ve promosyon stratejisiyle ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Yeni paylaşım Türk otomobil markası Togg'un sosyal medya hesaplarından geldi. İlanda ön sipariş tarihi yazıyordu. Yine Togg otomobiliyle ilgili en garip sorunlardan biri de kilometre başına ne kadar yaktığıydı. Togg ne kadar hızlı gidiyor ve ne kadar yakıyor? İşte Togg'un ön sipariş tarihleri ​​ve Togg'un kilometrede ne kadar yaktığı ile ilgili sorularınızın yanıtları...TOGG C-SUV Gemlik Mavisi rengine sahip araç deneyim salonunda sergilendi. Ziyaretçiler, deneyim merkezindeki ön paneldeki deneyim stantında TOGG marka araçların dışını gördü ve iç kaplama hakkında bilgiler aldı. İlk şubesini İstanbul'da açan TOGG Experience Center, Türkiye genelinde 20'ye çıkmayı planlıyor.Yerleşik bir deneyim merkezi de TOGG'un kapsamı hakkında bilgi verdi. Merkeze göre, TOGG marka bir C-SUV'un İzmir'e 306 liraya 82 kuruşa, 1.6 motorlu bir C-SUV'un ise 1020 liraya 74 kuruşa İzmir'e gidebileceği hesaplandı. Aradaki fark 714 lira.. TOGG'un en tuhaf sorunlarından biri kilometrede ne kadar yakıt yaktığıydı. TOGG elektrikli bir araç olduğu için fosil yakıtlı araçlara göre daha az tükettiği biliniyor. Aslında, TOGG'nin km başına maliyeti %75 oranında azaltılmıştır. TOGG'nin yerli elektrikle doldurulmasının kilovat başına 2,6 liralık bir üst sınırla sonuçlanacağını görüldü. 500km seyir menzili olan TOGG 90kWh pili evde şarj etmek 235TL'ye mal oluyor.İş yerinde arabayı park etmeniz durumunda 4.45 TL olduğu belirlenirken bu yöntemin maliyeti 400 TL olduğu hesaplandı. Diğer araçlara göre benzinli araç 500 km'de 920 TL, dizel araç 745 TL yakıyor. TOGG tarafından açılan hızlı şarj istasyonunda 90 kWh'lik pilin %80'inin 25 dakikada şarj edilmesi gerekiyor. TOGG DC istasyonunda akaryakıt maliyetleri kWh başına güncel 7,7 TL'ye yükselecek. AV 22 kWh için 4 saatte tipik şarj kilovat başına 6,5 ​​TL'dir.Bu nedenle pilin tamamı 90 kWh TOGG AC şarjından 585 TL'ye şarj edilir. Normal şarjda %36'dan fazla tasarruf edin. Hızlı şarj için benzinli bir arabadan %25 daha az güç tüketir. İstanbul'dan Ankara'ya TOGG 207 TL. Edirne'den Kars'a gitmek için 1671 kilometrede 2000 TL yakmanız gerekiyor. Mevcut durumda Ankara-İstanbul otobüs bileti 300 TL olurken Edirne-Kars bileti ise 1000 TL olarak satılıyor.