Togg'un 29 Ekim'de seri üretime geçmesiyle birlikte heyecan verici gelişmeler görmeye devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle banttan indirilen TOGG, ilk deneyim merkezini açarken bu gelişme vatandaşlara TOGG'u canlı olarak görme fırsatı verecek. Türkiye'nin yerli otomobil TOGG'un ilk deneyim merkezi İstanbul'da açıldı. Vatandaşlar yedi bölgede bulunan 20 deneyim merkezi ile TOGG'u keşfedebilecekler. . Deneyim Merkezi'nde TOGG benzeri dijital ekranlara sahip bir kokpit alanı kullanıcıları karşılayacak. Kullanıcılar, TOGG'u canlı ve simüle edilmiş varışları izleyeme şansını yakalayacaklar.
GÜNDEM
10 Kasım 2022 - 12:24
TOGG'dan duyulmamış bir ilk! Vatandaşlara canlı görme fırsatı
7 bölgede kurulacak 20 TOGG Deneyim Merkezi'nin ilki İstanbul'da açıldı. Deneyim merkezi, Zorlu Center'ın meydan katında hizmet veriyor.
GÜNDEM
10 Kasım 2022 - 12:24
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