GÜNDEM
10 Kasım 2022 - 12:24

TOGG'dan duyulmamış bir ilk! Vatandaşlara canlı görme fırsatı

7 bölgede kurulacak 20 TOGG Deneyim Merkezi'nin ilki İstanbul'da açıldı. Deneyim merkezi, Zorlu Center'ın meydan katında hizmet veriyor.

GÜNDEM
10 Kasım 2022 - 12:24
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TOGG'dan duyulmamış bir ilk! Vatandaşlara canlı görme fırsatı


Togg'un 29 Ekim'de seri üretime geçmesiyle birlikte heyecan verici gelişmeler görmeye devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle banttan indirilen TOGG, ilk deneyim merkezini açarken bu gelişme vatandaşlara TOGG'u canlı olarak görme fırsatı verecek.

Türkiye'nin yerli otomobil TOGG'un ilk deneyim merkezi İstanbul'da açıldı. Vatandaşlar yedi bölgede bulunan 20 deneyim merkezi ile TOGG'u keşfedebilecekler. . Deneyim Merkezi'nde TOGG benzeri dijital ekranlara sahip bir kokpit alanı kullanıcıları karşılayacak. Kullanıcılar, TOGG'u canlı ve simüle edilmiş varışları izleyeme şansını yakalayacaklar.



Togg'un 7 bölgede kurulacak olan 20 deneyim merkezi

C-SEDAN VE C-X COUPE İLE TANIŞMAYA HAZIR OLUN

Togg yaptığı açıklamada, ilk akıllı cihazların montaj hattından çıkmasından sonra C-Sedan ve C-X Coupe modellerinde çalışmaların devam ettiğini söyledi. Açıklamada, "İlk akıllı cihazımız C-SUV'u indirmemize rağmen, C sedan ve C-X coupe'yi tanıtmak istedik. C sedan ve C-X coupe üzerindeki çalışmalar planlarımıza göre devam edecek." denildi.

FİYATLAR ŞUBAT'TA BELLİ OLACAK

Togg'un 7 bölgede kurulacak olan 20 deneyim merkezi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOGG'un fiyatı hakkında yaptığı açıklamasında "Şirket ön satış ve sipariş şartlarını zamanı gelince açıklayacak. En garip sorulardan biri de tabii ki aracın ne kadara mal olacağı. Önümüzdeki yıl Mart ayı sonunda piyasaya sürülecek bir ürünün fiyatını açıklamak hem doğru hem de imkansız.Sanırım şubat ayında ön satış başladığında fiyatın açıklanacağını düşünüyorum." demişti.

Togg'un uluslararası teknik sertifikasyon testlerini tamamladıktan sonra Mart 2023'te satışa çıkması bekleniyor.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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