TOGG'dan yeni haber! 180 kW gücündeki şarj cihazı ilk kez görüntülendi..

Yerli otomobil TOGG'dan tüm Türkiye'nin beklediği flaş bir haber geldi. TOGG için üretilen şarj cihazı ilk kez görüntülenirken 81 ile bu üetilen 180 kW'lık şarj cihazları kurulacak. TOGG'un Bursa'nın Gemlik ilçesinde kurulan fabrikasının Cumhuriyetin ilanının yıl dönümü olan 29 Ekim'de açılacağı bildirilmişti. Mart ayında seri üretime geçmesi beklenen TOGG'un ilk kez şarj cihazı TOGG'un resmi Twitter hesabından paylaşıldı.,
TOGG'un yaptığı paylaşımda 180 kW gücündeki şarj cihazlarının işlemlerinin tamam olduğu belirtilirken uçtan uca kesintisiz kullanıcı deneyimi için çalışmalarının devam ettiği söylendi. Paylaşımda ayrıca TOGG'un kurucu ortaklarından birisi olan Vestel'in Trugo’ya özel olarak ürettiği 180 kW güce sahip şarj cihazlarının kuruluma hazır olduğu aktarıldı. Açıkalmada ayrıca; Trugo ile elektrikli araç kullanıcıları 81 ilde hem güçlü hemde yüksek performanslı şarj altyapısını sorunsuz bir şekilde deneyimleyecekleri bildirildi.