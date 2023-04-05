TOGG için yıllık ödenmesi gereken MTV tutarı belli oldu!













UZUN MENZİLLİ TOGG TESLİMATLARI BAŞLADI

İlk teslimatı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılan TOGG T10X için yıllık MTV ödemesi ile ilgili rakamlar ırtaya çıktı. TOGG T10X için 6 aylık ödenen MTV tutarının 11 bin 590 lira 50 kuruş şeklinde belirlendiği bildirilirken yıllık olarak hesaplanan bu değer 23.000 181 TL oluyor. TOGG T10X'i halihazırda sürücüler tarafından kullanılan içten yanmalı motorlu araçlarla karşılaştırdıldığında 1 ila 3 yılda 1,8 ila 2,0 litre araca istenen yıllık MTV hacmi 12 bin 340 TL şeklinde hesaplaması yapılıyor. Bu, kapsamda Togg T10X için hesaplaması yapılan MTV rakamı içten yanmalı motora sahip otomobil için ödenen MTV mikarının önüne geçiyor.Togg T10X, başlangıçtan itibaren iki farklı donanım seviyesine ve aynı zamanda menzil seçeneğiyle sürücülerin beğenisine sunulacak. Uzun menzile sahip versiyonun teslimatlarının dün balşlatıldığı bildirilirken kısa menzilli versiyonların Temmuz ayı satışlarının gerçekleşeceği açıklandı. Kısa menzilli versiyonda özel lansman paketine öncelik verilmezse teslimat için Kasım ayına kadar beklemek gerekecek.