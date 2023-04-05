İlk teslimatı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılan TOGG T10X için yıllık MTV ödemesi ile ilgili rakamlar ırtaya çıktı. TOGG T10X için 6 aylık ödenen MTV tutarının 11 bin 590 lira 50 kuruş şeklinde belirlendiği bildirilirken yıllık olarak hesaplanan bu değer 23.000 181 TL oluyor. TOGG T10X'i halihazırda sürücüler tarafından kullanılan içten yanmalı motorlu araçlarla karşılaştırdıldığında 1 ila 3 yılda 1,8 ila 2,0 litre araca istenen yıllık MTV hacmi 12 bin 340 TL şeklinde hesaplaması yapılıyor. Bu, kapsamda Togg T10X için hesaplaması yapılan MTV rakamı içten yanmalı motora sahip otomobil için ödenen MTV mikarının önüne geçiyor.
TEKNOLOJİ
05 Nisan 2023 - 13:05
TOGG için yıllık ödenmesi gereken MTV tutarı belli oldu!
Üretim başladıktan sonra ilk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a teslimatı yapılan TOGG'un yıllık MTV ödemesi için verilecek ücret belli oldu.
TEKNOLOJİ
05 Nisan 2023 - 13:05