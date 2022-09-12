TOGG kargoya yüklendi! Herkesin merakla beklediği yerli otomobil TOGG’dan yeni paylaşım!







TOGG yeni özellikleri ile göz dolduruyor





Otomotiv sektörü değişiyor











TOGG özellikleri nelerdir?

Hızlı şarj sistemi mevcut





TOGG talepleri karşılayabilecek mi?

Yerli otomobil TOGG yeni paylaşımı ile herkesi heyecanlandırdı. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımlar ile tüm dikkatleri üzerinde topladı. Yapılan paylaşımlar ile heyecan üst seviyeye çıkarken aracın özellikleri de merak edilmeye devam ediyor. İşte merak edilen haberin tüm detayları…Geçtiğimiz aylarda bir açıklama yapan TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş, yerli otomobilimiz hakkında önemli detaylar paylaştı. Yapılan açıklamada günümüzde otomobil dünyasına ürün konseptini oluşturma geliştirme üretme ve satış sonrasındaki işleyişler ile ilgilendiğini ifade etti. Ancak yerli otomobilimiz için diğer üreticilerden farklı olarak satış öncesindeki işlemler ile ilgilendiğini ifade eden Karakaş, aracı yeni nesil akıllı cihaza dönüştürdüklerini vurguladı. Karakaş, “Çünkü değişen kullanıcı beklentileri doğrultusunda geçmişte telefonda yaşanan dönüşüm bugün otomotivde yaşanıyor" dedi.Bir otomobilden fazlası sloganı ile çıkış yapan TOGG’un ekosisteminde canlı cansız varlıkların etkileşimi ile oluşan ve birbirine besleyerek süreklilik arz eden bir düzeni anlattığı ifade edilmektedir. Karakaş, “Mobilite ekosistemi ise bütün ulaşım alternatiflerinin ve hayatımıza değer katacak her türlü hizmetin birbirine akıllı bir şekilde bağlı ve interaktif olduğu bir dünya demek.” ifadelerini dile getirdi. Otomotiv sektörünün hızlı bir şekilde mobility ekosistemine dönüştüğünü vurgulayan Karakaş, oyunun kurallarını değiştiğine aktardı. Günümüz otomobil dünyasında sektörün daha çok Konsept oluşturma geliştirme üretme satış ve sonrasındaki işlemlerle ilgilendiğini ifade eden Karakaş, “Bizim işimiz ise klasik araç üreticilerinin işinin bittiği yerde başlıyor, biz otomobili yeni nesil akıllı cihaza dönüştürüyoruz. Çünkü değişen kullanıcı beklentileri doğrultusunda geçmişte telefonda yaşanan dönüşüm bugün otomotivde yaşanıyor" sözlerini dile getirdi. Yerli Aracımızın üretim aşamasından itibaren kullanıcı odaklı olarak geliştirildiğini vurgulayan Karakaş, odaklı, akıllı, empatik, bağlantılı, otonom, paylaşımlı ve elektrikli olarak tanımladık şeklinde konuştu. Işleyişin başından şimdiye kadar her türlü tasarım ürün geliştirmeye yönelik yapıldığını dile getiren Karakaş, “İngilizcede ağa bağlı, otonom, paylaşımlı ve elektrikli araçlar için 'case' kısaltması kullanılıyor. Ama bu bizim için yeterli değildi.” sözlerini sarf etti. Bununla birlikte bu kısaltmanın başına 'kullanıcı odaklı-user-centric, akıllı-smart ve empatik-emphatic' kelimelerinin getirildiğini söyleyen Karakaş, farklı kavram tanımlaması yapıldığını anlattı. İngilizce olarak 'USE-CASE Mobility' kavramının ortaya çıktığının altını çizen Karakaş TOGG isminin dünya çapında tescilli olduğunu aktardı.Yerli otomobilimiz TOGG’un diğer araçlardan farklı özelliklerini anlatan Karakaş, doğuştan elektrikli sıfır emisyonlu ve akıllı otomobil olarak üretildiğini söyledi. Karakaş, “Bununla birlikte C-SUV modeli, sınıfının en uzun aks mesafesi, en geniş iç hacmi, en iyi hızlanma performansı ve en düşük toplam sahip olma maliyeti gibi özellikleriyle de rakiplerinin önünde yer alacaktır.” şeklinde konuştu. Gelecekte ortaya çıkacak olan ulaşım sistemini karşılığı alınabileceği bir araç olduğunun altını çizen Karakaş, kalıpların ötesinde bir otomobil ile yola çıktıklarını aktardı. 2023 yılının ilk yarısında Türkiye'de yola çıkacağını söyleyen Karakaş, bu tarihten 18 ay sonra ise Avrupa'da yer alacağını vurguladı.2023 yılının ilk yarısında Türkiye piyasasında yer alması beklenen TOGG, 300 ve 500 kilometre olarak iki farklı Menzil seçeneği ile satışa sunulacaktır. Yerli otomobilimiz SUV, 200 ve 400 beygir güç sunarken, 200 BG'lik versiyon 7,6, 400 BG'lik versiyon ise 4,8 saniyede 0'dan 100 km/s hıza ulaşacaktır.Kullanılan batarya ile yüzde seksen doluluğa ise 25 dakika gibi bir sürede ulaşacaktır. Elektrikli otomobillerin şarj edilebilmesi için Türkiye'deki şarj altyapısını güçlendirmek üzere bir şirket kurulduğunu anlatan Karakaş, şarj istasyonları kurmak üzere çalışmaların başlandığını aktardı.2023 yılı ile birlikte yollarda göreceğimiz yerli otomobilimiz için çalışmalar sürdürülürken taleplerin karşılanıp karşılanamayacak ise akıllarda yer edinen sorular arasında yer almaktadır. Gemlik Tesisleri'nde yılda 175000 adet akıllı cihazın üretilebileceği bir kapasitenin bulunduğunu aktaran Karakaş, zamanla yapılan plan ve programlar ile birlikte Avrupa pazarından gelebilecek taleplerin sağlıklı bir şekilde karşılanabilmesi için çalışmaların devam ettiğini söyledi.