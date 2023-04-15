TOGG özel kredi desteği açıklanırken Cumhurbaşkanı Erdoğan bankaların yaptığı kredi kampanyaları üzerinden çağrılarda bulundu. Kamu bankalarından uygun faizli kredi desteği sağlanması beklenirken açıklama çok geçmeden geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktayi kamu bankalarının çalışmalara devam ettiğini duyururken ilk hedefin kapasite artırmak olduğunu açıkladı. Yeni ortaklıklar gündeme gelirken üretim tesisi için çalışmalar ise tüm hızıyla devam ediyor. Oktay, daha güzel haberler vermek için son adımlar kaldığını açıkladı.
Kredi
15 Nisan 2023 - 14:00
TOGG kurasında ismi çıkanlara müjde! Kamu bankaları harekete geçti: TOGG kredisi geliyor... Bu şartlarla talihli kişilere verilecek!
TOGG için başvuruda bulunanları yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanırken Cumhurbaşkanı Erdoğan, bankalara kredi çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kamu bankalarının kura da adı çıkanlara kredi vermek için hareket halinde olduğunu duyurdu.
Kredi
15 Nisan 2023 - 14:00