TOGG ön sipariş alıyor mu, başladı mı? TOGG ön sipariş fiyatı belli oldu mu?

TOGG hakkında meraklar çoğalırken aynı zamanda sorular da peş peşe gelmektedir. TOGG'un sosyal medya hesabı üzerinden merak edilen ön sipariş hakkında açıklama yapıldı. TOGG ön sipariş alıyor mu? 2023 TOGG fiyatı ne kadar? İşte detaylar...
TOGG ÖN SİPARİŞLER BAŞLADI MI?2023 Mart ayında artık yollarda görebileceğimiz yerli aracımız TOGG hakkında gururlar yüksek seviyede olurken merak edilen ön sipariş hakkında sosyal medya üzerinden açıklama geldi. 2023 Şubat ayında ön siparişlerin başlatılacağı duyurulurken o zamana kadar ise aracın üretimleri hızlıca devam edecektir.
TOGG FİYATI BELLİ OLDU MU?
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, yerli aracımız TOGG'un ön siparişleri hakkında konuşma yaptı. Dünya da elektrikli araçların daha pahalı olduğu bilinirken bu süre de TOGG'un satışa çıkarılacağı fiyat hakkında erişebilir bir fiyat olup olmayacağına dair istişarelerin devam ettiğini belirtti.