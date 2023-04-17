TOGG personel alımına başladı! Ayda 20.000 TL maaş verecek: Başvuru şartları açıklandı

TOGG, Türkiye'nin otomobili girişim grubu tarafından yapılan son dakika
açıklamasına göre, en az lise mezunu personel ve işçi alımı yaparak fabrikasında istihdam sağlayacak. TOGG'un farklı pozisyonlarda personel aradığı görülüyor. Bu yazımızda, TOGG tarafından yayımlanan ilanların detaylarına yer veriyoruz..
TOGG Personel Alımı İlanları
TOGG, deneyim merkezi danışmanı, deneyim merkezi lideri, garanti danışmanı, servis danışmanı, yedek parça danışmanı, boya teknisyeni, gövde onarım teknisyeni, sevkiyat sorumlusu, teslimat danışmanı, mekanik ve elektrik teknisyeni, servis ve teslimat operasyonları lideri pozisyonları için personel alımı yapacak.
Deneyim Merkezi Danışmanı
TOGG'un deneyim merkezi danışmanı pozisyonu için aranan özellikler şunlar:
- • Lisans mezunu,
- • Perakende sektöründe minimum 4 yıl tecrübe sahibi (tercihen teknoloji mağazası, otomotiv perakende, otelcilik ve konaklama sektörleri),
- • Kullanıcı merkezli bakış açısına sahip,
- • Mükemmel marka deneyimi sunma konusunda tutkulu,
- • Güçlü analitik ve problem çözme becerilerine sahip,
- • Güçlü öz motivasyon, yeni fikirleri teşvik etme, bunları ekip ile paylaşma ve birlikte geliştirme becerilerine sahip,
- • Empati ve etkili sunum becerileri ile birlikte güçlü iletişim yeteneklerine sahip,
- • İyi derecede İngilizce yazılı ve sözlü iletişim becerilerine sahip,
- • Adana, Ankara, Gemlik, İstanbul ve İzmir'de ikamet eden veya edebilecek adaylar.
Deneyim Merkezi Lideri
TOGG, Türkiye'nin önde gelen otomotiv şirketlerinden biri olarak yüksek kaliteli elektrikli araçlar üretme hedefiyle yola çıkmış bir girişimdir. Bu amaç doğrultusunda, kalifiye ve yetenekli personel eklemek için personel alımı ilanları yayınlamaktadır.
TOGG'un deneyim merkezi lideri pozisyonu için aranan özellikler, en az 8 yıllık tecrübe sahibi, kullanıcı merkezli bakış açısına sahip, mükemmel marka deneyimi sunma konusunda tutkulu, güçlü analitik ve problem çözme becerilerine sahip, lisans mezunu bir yöneticidir. Bu niteliklere sahip olan adaylar, TOGG resmi sayfasındaki ilanlara başvuruda bulunabilirler. Başvuru sürecinde, adayların özgeçmişlerini, öğrenim belgelerini ve iş deneyimlerini ilgili alana girmeleri gerekmektedir.
TOGG, Türkiye'nin otomobili olarak bilinen ilk yerli otomobil üretimini gerçekleştirecek bir markadır. Yüksek teknolojisi, modern tasarımı ve yüksek performansı ile dikkat çeken TOGG, Türkiye'nin otomotiv sektöründe öncü bir marka olmayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda, TOGG kadrosunda yer almak isteyenlerin nitelikli, donanımlı ve araştırmacı olmaları gerekmektedir.
TOGG, her geçen gün büyüyen ve gelişen bir şirket olarak, başvuruların yanı sıra stajyer ve genç yetenek programları gibi farklı kariyer fırsatları da sunmaktadır. Adaylar, TOGG'un web sitesindeki kariyer bölümünü düzenli olarak takip ederek bu fırsatlardan haberdar olabilirler.