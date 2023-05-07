TOGG polis arabası olacak mı? TOGG polis arabası fotoğrafları













İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün düzenlenecek olan "Büyük İstanbul Mitingi" öncesinde Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu. İncelemeler sırasında İçişleri Bakanı Soylu'nun konvoyunda bulunan polis araçlarından birinin Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili olan TOGG olduğu görüldü. TOGG'un polis aracı olarak kullanılması tartışmalarını da beraberinde getirdi. Araç, hem görevliler hem de vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. TOGG'un lüks ve konforlu olduğunu belirten vatandaşlar, araçla fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarıştı.İçişleri Bakanı Soylu da TOGG'un polis aracı olarak kullanılması hakkında bir paylaşım yaptı. Paylaşımında "Yerli ve Millî Gururumuz #TOGG, Emniyet'imize #YakıştıMıYakıştı" ifadelerini kullandı. Bu paylaşım, TOGG'un resmi Twitter hesabından da retweet edildi. TOGG'un polis aracı olarak kullanılıp kullanılmayacağı henüz net değil. Ancak bu görüntüler, TOGG'un Türkiye'nin otomobil sektöründeki yerini bir kez daha gözler önüne seriyor.