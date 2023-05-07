YAŞAM
07 Mayıs 2023 - 00:38

TOGG polis arabası olacak mı? TOGG polis arabası fotoğrafları

Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG, polis aracı olarak ilk kez görüntülendi. Araç, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı ve birçok kişi fotoğraf çekmek için sıraya girdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da araçların fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. TOGG'un polis aracı olarak kullanılıp kullanılmayacağı henüz net değil, ancak aracın polis teşkilatı tarafından deneme amaçlı kullanıldığı biliniyor. İşte, merakla beklenen TOGG polis aracı fotoğrafları!

YAŞAM
07 Mayıs 2023 - 00:38
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
TOGG polis arabası olacak mı? TOGG polis arabası fotoğrafları


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün düzenlenecek olan "Büyük İstanbul Mitingi" öncesinde Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu. İncelemeler sırasında İçişleri Bakanı Soylu'nun konvoyunda bulunan polis araçlarından birinin Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili olan TOGG olduğu görüldü.

TOGG'un polis aracı olarak kullanılması tartışmalarını da beraberinde getirdi. Araç, hem görevliler hem de vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. TOGG'un lüks ve konforlu olduğunu belirten vatandaşlar, araçla fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarıştı.



togg

İçişleri Bakanı Soylu da TOGG'un polis aracı olarak kullanılması hakkında bir paylaşım yaptı. Paylaşımında "Yerli ve Millî Gururumuz #TOGG, Emniyet'imize #YakıştıMıYakıştı" ifadelerini kullandı. Bu paylaşım, TOGG'un resmi Twitter hesabından da retweet edildi.

TOGG'un polis aracı olarak kullanılıp kullanılmayacağı henüz net değil. Ancak bu görüntüler, TOGG'un Türkiye'nin otomobil sektöründeki yerini bir kez daha gözler önüne seriyor.

EDİTÖR
Dilara Akkuş
Dilara Akkuş
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ