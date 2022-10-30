Togg şarj süresi ne kadar, kaç saatte biter? TOGG şarjla kaç km yol yapıyor, kaç dakikada şarj oluyor?













TOGG KAÇ DAKİKATA ŞARJ OLUYOR?

TOGG ŞARJ İSTASYONLARI NERELERE KURULACAK?

Montaj testinde gerçekleştirilen canlı yayın ile ilk akıllı cihaz C-SUV, seri üretime inmiş oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, seri üretimden inen "Anadolu" adının verildiği kırmızı renkli C-SUV'u sürerek TOGG çalışanlarının alkışlarıyla tören yerine giriş yaptı. Gemlik fabrikasının açılış töreninde araçla ilgili açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün seri üretim bandından çıkan araçların test ve sertifikasyon süreçleri hemen başlıyor. Togg Avrupa yollarının da tozunu attıracağı için o pazarlarda aranan teknik, yeterlilik belgesine sahip olacak. Dolayısıyla Togg'u inşallah 2023'ün ilk çeyreğinin sonunda yollarımızda göreceğiz” sözlerini kullandı.TOGG için ülkemizin her yerinde Trugo şarj istasyonu yapılacak. Yollara çıkmak için hazırlık yapan TOGG, Trugo şarj istasyonlarında kısa süre içinde şarj edilebilecek.Ülkemizdeki bütün elektrikli araç sahiplerinin kullanabileceği Trugo şarj istasyonlarında bir bataryanın şarjı 25 dakikalık bir sürede %80'i bulacak. Yüksek performanslı şarj ağıyla sürücülerin menzil telaşı da kalmayacak. Aracın menzili ise 500 km olacak.TOGG'un şarj edilebilmesi için trafiğin yoğun olduğu yerlerde 25, diğer yerlerde ise 50 km'de bir Trugo şarj istasyonu yapılacak. 2023'e dek tüm Türkiye'de 600 şarj istasyonu yapılması hedefleniyor. Ayrıca bu istasyonlar sadece TOGG için değil tüm elektrikli araçları şarj edecek. 2023'ün ortalarına kadar bu istasyonların tüm illerimizde, 600 noktada, toplam 2 bin soket ile hizmete başlaması hedefleniyor. 2023'te bin tane Trugo şarj istasyonu kurulacak.