Togg şarj süresi ne kadar, kaç saatte biter? TOGG şarjla kaç km yol yapıyor, kaç dakikada şarj oluyor?

Montaj testinde gerçekleştirilen canlı yayın ile ilk akıllı cihaz C-SUV, seri üretime inmiş oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, seri üretimden inen "Anadolu" adının verildiği kırmızı renkli C-SUV'u sürerek TOGG çalışanlarının alkışlarıyla tören yerine giriş yaptı. Gemlik fabrikasının açılış töreninde araçla ilgili açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün seri üretim bandından çıkan araçların test ve sertifikasyon süreçleri hemen başlıyor. Togg Avrupa yollarının da tozunu attıracağı için o pazarlarda aranan teknik, yeterlilik belgesine sahip olacak. Dolayısıyla Togg'u inşallah 2023'ün ilk çeyreğinin sonunda yollarımızda göreceğiz” sözlerini kullandı.
TOGG için ülkemizin her yerinde Trugo şarj istasyonu yapılacak. Yollara çıkmak için hazırlık yapan TOGG, Trugo şarj istasyonlarında kısa süre içinde şarj edilebilecek.